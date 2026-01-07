2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Oroszország megnevezte az amerikai HIMARS rendszer fő ellenszerét

Hatótávolsága akár 120 km is lehet

MH
 2026. január 7. szerda. 22:06
Megosztás

Alekszandr Rogatkin újságíró Telegram csatornája részletes videóelemzést tett közzé az úgynevezett „orosz HIMARS”-ról. Ez a Tornado-S nagy pontosságú, többszörös indítású rakétarendszerre (MLRS) utal.

Oroszország megnevezte az amerikai HIMARS rendszer fő ellenszerét
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/ Juni Kriswanto

Rogatkin a 9M544 és 9M549 300 mm-es irányított rakéták jellemzőiről értekezett. Ezek a rendszerek képesek alakos töltetű repesz- és repeszfejjel ellátott kazetták hordozására. Ez utóbbiakat gyalogság és páncélozott járművek elleni harcra használják – írja az eadaily.com.

A Tornado-S precíziós irányítású lőszereket GLONASS rendszer irányítja. Továbbá a rakéták orra kormánylapátokkal van felszerelve, amelyek a röppályájukat állítják. A rakéták hatótávolsága akár 120 km is lehet, és egyetlen Tornado-S MLRS rendszer akár 12 lőszert is képes szállítani.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink