Oroszország megnevezte az amerikai HIMARS rendszer fő ellenszerét

Alekszandr Rogatkin újságíró Telegram csatornája részletes videóelemzést tett közzé az úgynevezett „orosz HIMARS”-ról. Ez a Tornado-S nagy pontosságú, többszörös indítású rakétarendszerre (MLRS) utal.

Rogatkin a 9M544 és 9M549 300 mm-es irányított rakéták jellemzőiről értekezett. Ezek a rendszerek képesek alakos töltetű repesz- és repeszfejjel ellátott kazetták hordozására. Ez utóbbiakat gyalogság és páncélozott járművek elleni harcra használják – írja az eadaily.com.

A Tornado-S precíziós irányítású lőszereket GLONASS rendszer irányítja. Továbbá a rakéták orra kormánylapátokkal van felszerelve, amelyek a röppályájukat állítják. A rakéták hatótávolsága akár 120 km is lehet, és egyetlen Tornado-S MLRS rendszer akár 12 lőszert is képes szállítani.