Donald Trump amerikai elnök azt követelte Venezuelától, hogy szakítsa meg az összes kapcsolatot Oroszországgal – jelentette az ABC News fehér házi forrásokra hivatkozva.

A Trump-adminisztráció számos feltételt szabott a latin-amerikai ország ideiglenes elnökének, Delcy Rodrigueznek, mielőtt Venezuela több olajat termelhetne ki. Először is, az országnak ki kell utasítania Kínát, Oroszországot, Iránt és Kubát, és meg kell szakítania velük a gazdasági kapcsolatokat – írja a lenta.ru.

Washington második prioritása Venezuela kizárólagos együttműködése volt az Egyesült Államokkal az olajtermelésben. Caracasnak a nehéz nyersolaj értékesítésében is előnyben kell részesítenie az Egyesült Államokat.

Közben Venezuela és az Egyesült Államok már párbeszédet kezdett a venezuelai olajexportról. A Reuters szerint a megállapodás célja a kínai szénhidrogén-export átirányítása és a latin-amerikai ország további termeléscsökkenésének megakadályozása. A Chevron, amely jelenleg az egyetlen venezuelai olajexportra engedéllyel rendelkező vállalat, részt vesz a tárgyalásokban.

A Trump-adminisztráció egy másik politikust, Diosdado Cabelló venezuelai belügyminisztert fenyegetett meg Nicolás Maduro sorsával. Állítások szerint Cabello, mint a Bolivári Köztársaság legitim elnökének támogatója, megakadályozhatja, hogy Delcy Rodríguez ideiglenes elnök eleget tegyen az amerikai követeléseknek.

Az ügynökség forrásai megjegyezték, hogy Washington már figyelmeztette Cabellót, hogy „Maduro sorsa megismétlődhet”, ha kitart a politikája mellett. „Az elnök arról beszél, hogy maximális nyomást gyakorol a Venezuelában megmaradt erőkre, és ráveszi őket az Egyesült Államokkal való együttműködésre az illegális migráció, a kábítószer-kereskedelem megállításában, az olajinfrastruktúra helyreállításában és abban, hogy mindent megtegyenek, ami helyes a venezuelai nép számára” – jelentette a Fehér Ház szóvivője.

Trump maga is kijelentette, hogy Rodriguez helyzete rosszabb lehet, mint Maduroé. „Ha nem teszi a helyes dolgot, nagyon magas árat fog fizetni” – mondta az amerikai vezető.

Trump kulcsfigurának nevezte magát Venezuela kormányzásában Maduro amerikai különleges erők általi elfogása után. Amikor egy riporter megkérdezte, hogy ki fogja játszani a vezető szerepet a köztársaság kormányzásában, egyetlen szóval válaszolt: „Én”.

Trump bejelentette, hogy Venezuela ideiglenes hatóságai 30-50 millió hordó kiváló minőségű, szankcionált olajat adnak az Egyesült Államoknak. Azt mondta, hogy az olajat piaci áron fogják értékesíteni, és a források az ő személyes ellenőrzése alatt állnak majd. Garantálta, hogy a bevételt „Venezuela és az Egyesült Államok népének javára” fogják felhasználni.

A bejelentett olajmennyiség egyébként globális viszonylatban nem jelentős adat – az összes ország napi olajfogyasztása körülbelül 100 millió hordó. Az Egyesült Államok naponta 20-21 millió hordó olajat termel ki saját kútjaiból. Venezuela esetében azonban sokkal sürgetőbb a helyzet – napi 1,1 millió hordó termeléssel egy havi mennyiségről beszélünk.

Eközben Venezuela úgy döntött, hogy január 4-én leállítja az olajtermelést. Az állami tulajdonú PDVSA több közös vállalatot kért fel a működés leállítására, mivel az export szinte teljesen leállt.