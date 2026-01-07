Orosz tengeralattjáró indult egy tanker felé, az USA és a brit légierő is mozgásba lendült

Egy meg nem nevezett amerikai tisztviselő a The Wall Street Journal nak elmondta, hogy a Kreml tengeralattjárót és más hadihajókat küldött egy tanker elé, amely Panama zászlajáról orosz zászlóra váltott.

Az RBK kommentárért megkereste az orosz védelmi minisztériumot, ám egyelőre nem érkezett hivatalos közlés az ügyben.

A brit The Times arról is beszámolt, hogy az Egyesült Államok egyik P–8-as felderítő repülőgépe, a brit királyi légierő két vadászgépének kíséretében, egy Nagy-Britannia területén található repülőtérről felszállva a tanker irányába indult.

Feltehetően a Bella 1 nevű tankerről van szó. A hajó eredetileg Panama zászlaja alatt közlekedett, és megpróbált Venezuela partjaihoz közeledni Washington blokádja ellenére. Amikor a tanker Dél-Amerikától eltávolodott, az Egyesült Államok parti őrsége a nyomába eredt.