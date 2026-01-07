2026. január 8., csütörtök

Előd

Külföld

Orosz tengeralattjáró indult egy tanker felé, az USA és a brit légierő is mozgásba lendült

Moszkva lépett, Washington figyel

MH
 2026. január 7. szerda. 15:04
Egy meg nem nevezett amerikai tisztviselő a The Wall Street Journalnak elmondta, hogy a Kreml tengeralattjárót és más hadihajókat küldött egy tanker elé, amely Panama zászlajáról orosz zászlóra váltott.

Orosz tengeralattjáró indult egy tanker felé, az USA és a brit légierő is mozgásba lendült
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Handout/Armed Forces of the Philippines

Az RBK kommentárért megkereste az orosz védelmi minisztériumot, ám egyelőre nem érkezett hivatalos közlés az ügyben.

A brit The Times arról is beszámolt, hogy az Egyesült Államok egyik P–8-as felderítő repülőgépe, a brit királyi légierő két vadászgépének kíséretében, egy Nagy-Britannia területén található repülőtérről felszállva a tanker irányába indult.

Feltehetően a Bella 1 nevű tankerről van szó. A hajó eredetileg Panama zászlaja alatt közlekedett, és megpróbált Venezuela partjaihoz közeledni Washington blokádja ellenére. Amikor a tanker Dél-Amerikától eltávolodott, az Egyesült Államok parti őrsége a nyomába eredt.

