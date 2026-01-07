Orosz olajszállítót foglalt le az USA

Az Egyesült Államok lefoglalt egy, az Atlanti-óceán északi térségében haladó, orosz zászló alatt közlekedő olajszállító hajót – jelentette be az amerikai hadsereg európai parancsnoksága szerdán a közösségi médiában megosztott üzenetében.

A lefoglalás indítékáról a bejegyzésben azt írták, hogy az eredetileg Bella 1 – jelenleg The Marinera – néven ismert tartályhajót még 2024-ben szankcionálta az Egyesült Államok az orosz „árnyékflotta” tagjaként, illegális olajszállításában való részvétel miatt.

Az amerikai parti őrség már a múlt hónapban megpróbálta lefoglalni a tartályhajót, amikor az Venezuela közelében tartózkodott, de az amerikai erők nem tudtak felszállni rá, mert a hajó megfordult és elmenekült. A parti őrség több mint két hétig üldözte a tankhajót az Atlanti-óceánon, mire sikerült megállítani.

„A szankcionált és illegális venezuelai olaj blokádja továbbra is teljes érvényben van – a világ bármely pontján” – válaszolta Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter a bejegyzésre.

A The Wall Street Journal című amerikai napilap beszámolója szerint a hajó rakomány nélkül közlekedett.

Az orosz külügyminisztérium a hajó elfogása előtt közölte a TASZSZ hírügynökséggel: aggodalommal figyeli a tanker körül kialakult rendkívüli helyzetet. A tárca hangsúlyozta, hogy a hajó az Orosz Föderáció zászlaja alatt, a nemzetközi tengerjog előírásainak megfelelően közlekedik az Atlanti-óceán északi térségében, és érthetetlennek nevezte, hogy az amerikai hadsereg és a NATO fokozott figyelmet fordít egy civil hajóra.

A minisztérium azt is kiemelte, hogy a tankert több napja követi az amerikai parti őrség egyik hajója, noha az mintegy négyezer kilométerre tartózkodik az Egyesült Államok partjaitól.

Donald Trump amerikai elnök korábban tengeri blokádot rendelt el azok ellen a szankcionált olajszállító hajók ellen, amelyek Venezuelába tartanak, avagy elhagyják az ország kikötőit. Az amerikai hadsereg déli parancsnoksága az elfogást megelőző napon az X-en azt ígérte: fellép a szankcionált hajók és szereplők ellen.