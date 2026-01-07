Nógrádi György: Itt óriási szakadás lesz!

Az ukrán biztonsági garanciákról szóló nyilatkozatból törölték az USA-t érintő részeket, miközben Kijevben Volodimir Zelenszkij lázas kormányátalakításba kezdett, és néhány kiszivárgott dokumentum szerint az SZBU a magyarországi választások befolyásolására készül. Az orosz-ukrán háború friss fejleményeiről Nógrádi György biztonságpolitikai szakértővel beszélgettünk.

– Az ukrán biztonsági garanciákról szóló nyilatkozatból törölték az USA-t érintő részeket, mi lesz a hajlandók koalíciójának vállalásaival, ha az Egyesült Államok nem akar részt venni a békefenntartásban?

– Az Egyesült Államok közölte, hogy fegyvert ad – neki, mindegy hova szállítják, csak fizessék ki. Tehát máshogy fogalmazva több ingyen fegyver nem lesz, és nincs is Trump elnökségének kezdete óta. A második megjegyzésem az, hogy Európa most felkínált 90 milliárd eurót, amit két év alatt folyósítanának Ukrajnának. Erre az ukránok azt mondták, hogy nagyon jó, de kevés, és bejelentették, hogy 800 milliárd dollár a háborús kár, ezt kérik, de ez csak arra jó, hogy a működtetést biztosítsák az újjáépítésre és a hadseregre nem. Tehát belátható időn belül itt óriási szakadás lesz, mert Európa nem tud ennyi pénzt adni – hitelt tudna felvenni, de azt neki kellene visszafizetnie, mert az ukránok erre nem lesznek hajlandók. Nem is akarják.

– Óriási szakadást említett, ez azt is jelenti, hogy belátható időn belül tárgyalóasztalhoz kényszerülnek azok is, akik eddig vonakodtak vagy elzárkóztak ettől? Erre utal a kijevi kormányátalakítás is?

– A kormányátalakítás alapvető célja Zelenszkij hatalmának a biztosítása. A tárgyalóasztalhoz az oroszok és amerikaiaknak kell ülni, ők tudnak megállapodni Európa feje fölött, és rákényszeríteni Ukrajnát a megegyezésre. Az látszik, hogy az európai úgynevezett hajlandók koalíciója abban hisz és abban érdekelt, hogyha Ukrajna több pénzt és több fegyvert kap, akkor képes lesz a fronton a helyzetet megfordítani. De nem lesz képes.

– Kedden jelent meg a hír egy keringő dokumentumcsomagról, ezek látszólag az SZBU javaslatai, és konkrét lépesekről szólnak, amelyek célja a magyarországi választások befolyásolása. Hitelesek lehetnek ezek a dokumentumok, és ettől függetlenül érdekében áll Ukrajnának beavatkozni a magyarországi választásokba?

– A válaszom az, hogy ma a közzétett dokumentumok körülbelül 50%-a hamisítvány, de a világ legjobb szakértői sem tudják megmondani, mi az eredeti, és mi nem az. De nyilvánvaló: Ukrajna abból indul ki, hogy bármi áron gyorsan be akar lépni az Európai Unióba, ezt néhány ország akadályozza, így Magyarország is. Tehát a lehetőségeihez mérten, és ezt aláhúzom: a lehetőségeihez mérten mindent meg fog tenni, hogy a tavaszi magyarországi választásokat befolyásolja.