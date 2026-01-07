Külföld
Megsérülhetett menekülés közben a venezuelai elnök és felesége
Egy alacsony ajtókeret fogott ki rajtuk
A venezuelai elnök és felesége megpróbáltak elrejtőzni az épületben lévő biztonsági szobában, de beverték a fejüket a helyiség nehéz acélajtajának alacsony ajtókeretébe – írja a Mandiner.
Források szerint a Delta Force tagjai elfogták őket, és elsősegélyben részesítették mindkettőjüket.
Maduro és felesége hétfőn látható sérülésekkel jelentek meg a bíróságon. A nő ügyvédje azt mondta a bírónak, hogy Flores „jelentős sérüléseket szenvedett” elrablása során. „Ezenkívül úgy gondolják, hogy csonttöréseket szenvedhetett, vagy súlyos zúzódások vannak a bordáin.” Az ügyvéd röntgenfelvételt és teljes körű fizikai vizsgálatot kért, hogy megbizonyosodjon a nő egészségi állapotáról.
A tárgyalás során Flores időnként elveszítette az egyensúlyát és lehajtotta a fejét, Maduro pedig néha nehezen tudott leülni és felállni – számoltak be a bíróságon jelen lévő újságírók. A tárgyalóteremben készült vázlatok Florést fején kötéssel ábrázolták.
A CNN forrásai szerint Flores fejsérülését enyhének minősítették.