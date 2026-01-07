Megsérülhetett menekülés közben a venezuelai elnök és felesége

Nicolás Maduro és felesége, Cilia Flores beütötték a fejüket, és enyhe fejsérülést szenvedtek, amikor menekültek az őket letartóztatni próbáló amerikai erők elől – közölte a CNN a Trump-kormány tisztviselőinek tájékoztatására hivatkozva.

A venezuelai elnök és felesége megpróbáltak elrejtőzni az épületben lévő biztonsági szobában, de beverték a fejüket a helyiség nehéz acélajtajának alacsony ajtókeretébe – írja a Mandiner.

Források szerint a Delta Force tagjai elfogták őket, és elsősegélyben részesítették mindkettőjüket.

Maduro és felesége hétfőn látható sérülésekkel jelentek meg a bíróságon. A nő ügyvédje azt mondta a bírónak, hogy Flores „jelentős sérüléseket szenvedett” elrablása során. „Ezenkívül úgy gondolják, hogy csonttöréseket szenvedhetett, vagy súlyos zúzódások vannak a bordáin.” Az ügyvéd röntgenfelvételt és teljes körű fizikai vizsgálatot kért, hogy megbizonyosodjon a nő egészségi állapotáról.

A tárgyalás során Flores időnként elveszítette az egyensúlyát és lehajtotta a fejét, Maduro pedig néha nehezen tudott leülni és felállni – számoltak be a bíróságon jelen lévő újságírók. A tárgyalóteremben készült vázlatok Florést fején kötéssel ábrázolták.

A CNN forrásai szerint Flores fejsérülését enyhének minősítették.