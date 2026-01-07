Már vannak eredmények a háború lezárásáról

Már konkrét eredményei vannak az ukrajnai háború lezárásól folyó párizsi tárgyalásoknak – jelentette ki Kirilo Budanov, az elnöki iroda vezetője szerdán a Telegramon, és biztosított afelől, hogy Kijev meg fogja védeni az ország érdekeit.

„Folytatjuk a tárgyalásokat Párizsban a tartós béke és az államunk számára nyújtott megbízható biztonsági garanciák elérése érdekében. Nem minden információ lehet nyilvános, de konkrét eredmények már vannak, a munka pedig folytatódik. Az ukrán nemzeti érdekek védelmet kapnak” – írta Budanov bejegyzésében.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte a Telegramon, hogy szerdán Párizsban a tárgyalódelegációk a biztonsági garanciákon és a háború befejezésének alapvető keretén dolgoznak. Ukrajnát Budanov mellett Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára, Andrij Hnatov vezérkari főnök, Szerhij Kiszlicja, az elnöki iroda helyettes vezetője és Olekszandr Bevz elnöki tanácsadó képviseli. A delegáció tagja továbbá David Arahamija, a kormánypárt frakcióvezetője is.

Denisz Smihal védelmi miniszter arról számolt be, hogy decemberben és januárban naponta több mint 1500 darab, Sahíd elleni elfogódrónt juttattak el az ukrán hadsereg alakulataihoz. Kiemelte, hogy ez lehetővé tette az egységek képességeinek jelentős megerősítését az ellenséges légi célok elleni fellépésben a frontvonaltól egészen a hátországi régiók védelméig.

Az ukrán vezérkar közölte, hogy az ukrán erők szerdára virradó éjjel csapást mértek Oroszország belgorodi régiójában egy kőolaj- és üzemanyag-elosztó telepre Kotyel település közelében, valamint egy katonai raktárra Donyeck megye orosz megszállás alatti részében.

Borisz Filatov, Dnyipro polgármestere arról tájékoztatott, hogy az orosz erők az éjjel csapást mértek városára, az eddigi adatok szerint heten sérültek meg, köztük két gyerek. Hozzátette, hogy több mint tíz többszintes lakóépület rongálódott meg, károk keletkeztek egy szakiskolában és két óvoda épületében is.

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország az éjjel 96 drónnal és rakétával mért csapást Ukrajnára, a légvédelem ebből egy Iszkander-M típusú rakétát és 81 drónt semmisített meg, viszont 14 becsapódást rögzítettek nyolc helyszínen, továbbá öt helyen roncsok lezuhanását.