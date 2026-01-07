Lefoglalt az USA még egy orosz olajhajót

Az Egyesült Államok katonasága lefoglalt egy második, szintén szankciókkal sújtott olajszállító hajót szerdán – közölte az amerikai hadügy-minisztérium.

A Pentagon X közösségi oldalán szerdán közzétett bejelentés szerint a hajnali órákban az amerikai hadügyminisztérium egységei – együttműködésben a belbiztonsági minisztériummal – feltartóztatták a Sophia olajszállító motoros tankert a Karib-tengeren.

A közlemény szerint a jármű a szankcionált kőolajat szállító, úgynevezett árnyékflottához tartozik, zászló nélkül hajózik, és törvénytelen tevékenységet folytat.

Az amerikai katonaság az intézkedést ellenállás nélkül hajtotta végre nemzetközi vizeken, a hajót a parti őrség kíséri az Egyesült Államok fennhatósága alá tartozó kikötőbe – derül ki a Pentagon közleményéből.

Nem sokkal korábban a hadsereg európai parancsnoksága azt jelentette be, hogy az Atlanti-óceánon hasonló indokkal lefoglalták a Marinera nevű tartályhajót.

Pete Hegseth hadügyminiszter az intézkedéseket követően úgy nyilatkozott, hogy a szankcióval sújtott venezuelai kőolaj szállítására korábban elrendelt amerikai tengeri blokád továbbra is teljes mértékben érvényes.

Ezzel egy időben Kristi Noem belbiztonsági miniszter ugyancsak az X közösségi oldalán azt írta, hogy az amerikai parti őrséghez tartozó egységek két művelet során felügyeletük alá vontak a hajnali órákban két, a „szellemflottához” tartozó tankert. Megerősítette, hogy az egyik intézkedés az Atlanti-óceánon történt, a másik a karibi térségben nemzetközi vizeken.

A miniszter szerint a két olajszállító hajó – a jelenleg Marinera néven, orosz zászló alatt közlekedő Bella I és a Sophia – „legutóbb Venezuelában horgonyzott, illetve Venezuela felé tartott”.

Kristi Noem közleményében kiemelte az Atlanti-óceán északi medencéjében lefoglalt Bella I tanker ügyét, amellyel kapcsolatban azt írta, hogy a jármű „hetek óta próbálta megkerülni az amerikai parti őrséget, még zászlóját is megváltoztatta és új nevet festett tatjára, miközben üldözték, de a kétségbeesett kísérlete kudarcot vallott, hogy elkerülje az igazságszolgáltatást”.

Az amerikai közleményekben Bella I néven említett hajót december végén Oroszországban jegyezték be, és orosz zászlót kapott, amelynek birtokában mintegy két hete Marinera néven közlekedik.

Az árnyékflotta vagy szellemflotta kifejezést azokra a világszerte közlekedő hajókra alkalmazzák az Egyesült Államokban, amelyek nyugati szankciók hatálya alá tartoznak és büntetőintézkedéssel sújtott orosz, venezuelai és iráni kőolajat szállítanak elsősorban ázsiai vásárlóknak.

Donald Trump amerikai elnök kedden a Truth Social közösségi oldalán azt jelentette be, hogy Venezuela átmeneti vezetése mintegy 30-50 millió hordónyi magas minőségű kőolajat ad át az Egyesült Államoknak. „Ezt az olajat piaci áron értékesítjük, a befolyó pénzt pedig én mint az Amerikai Egyesült Államok elnöke fogom felügyelni, hogy biztosítsam: azt Venezuela és az Egyesült Államok polgárainak javára fordítják” – fogalmazott Donald Trump, és hozzátette, hogy a terv végrehajtásával Chris Wright energiaügyi minisztert bízta meg.

Az elnök arról is beszámolt, hogy a Venezuela által átadott kőolajat szállítóhajókon egyenesen az Egyesült Államokba szállítják átrakodó kikötőbe.