Kiderült, amit eddig elhallgattak a németekről

Angela Merkel lehallgatási botránya alatt a németek is kémkedtek az amerikaiak után.

Amikor Angela Merkel német kancellár 2013-ban kimondta a később legendássá vált mondatot – „barátok között a lehallgatás elfogadhatatlan” –, Európa nagy része egyetértően bólintott – írja a hirado.hu.

A német Die Zeit cikke azonban most egy másik történetet mesél el. Eszerint nemcsak az amerikai nemzetbiztonsági ügynökség (NSA) figyelte éveken át a német kancellár mobiltelefonját, hanem a német külföldi hírszerzés (BND) is éveken keresztül lehallgatta az Egyesült Államok elnökének, Barack Obamának a telefonbeszélgetéseit.

Az előző évtized egyik legnagyobb botrányát okozta, amikor kiderült, hogy az Egyesült Államok lehallgatta az egyik legközelebbi szövetségesének számító Németországot. Berlin felháborodott, Washington magyarázkodott, a transzatlanti bizalom pedig látványosan megingott.

Most, több mint egy évtizeddel később azonban kiderült, hogy a történetnek volt egy sokkal kevésbé hangoztatott másik oldala is: Németország is lehallgatta Barack Obama amerikai elnököt.

Az amerikai elnöki repülőgép kommunikációs rendszere bennfentesek szerint nem volt olyan sebezhetetlen, mint azt sokan gondolták, ezt használta ki a német BND. Barack Obama amerikai elnök telefonhívásai több ismert frekvencián zajlottak, amelyeket a német hírszerzés figyelni tudott. Nem állandóan, nem megszakítás nélkül, de elég rendszeresen ahhoz, hogy értékes információkhoz jusson.

A művelet különösen kényes volt, hiszen az Egyesült Államok hivatalosan nem tartozott a BND megfigyelési célpontjai közé. Éppen ezért a lehallgatások kezelése is rendkívüli óvatossággal történt. A Zeit szerint az Obama-beszélgetések leiratai nem kerültek széles körű terjesztésre: egyetlen példányban készültek, egy szűk vezetői kör látta az iratokat, amiket aztán megsemmisítették. Az ezekből levont következtetések végül általános elemzések formájában jutottak el a kancellári hivatalba.

Angela Merkel annak idején élesen bírálta a nyilvánosság előtt Washingtont, amiért lehallgatta a telefonbeszélgetéseit, ezért is nagyon kellemetlen, hogy most kiderült, a német állam szolgálata is hasonló módszerekkel dolgozott.

A Die Zeit információi szerint egyébként nincs arra bizonyíték, hogy Angela Merkel maga is tudott volna a műveletekről. A lap szerint ha tudott volna róluk, akkor azokra vélhetően nem adott volna engedélyt.