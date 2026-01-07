A Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet (KIIS) által végzett felmérés szerint az elmúlt évben zuhanásszerűen csökkent a NATO-ba és az Egyesült Államokba vetett bizalom Ukrajnában.

Volodimir Zelenszkij (b) ukrán elnök, Emmanuel Macron (k) francia elnök és Keir Starmer brit miniszterelnök újabb egyezséget kötött

2024 decemberében az ukránoknak még csak egynegyede nem bízott az észak-atlanti szövetségben, de 2025 decemberében az így vélekedő állampolgárok száma elérte a 43 százalékot – írja a lenta.ru.

A felmérés szerint az Egyesült Államokban nem bízók aránya több mint kétszeresére nőtt 2025 decemberére: 24 százalékról 52 százalékra.

Korábban Volodimir Zelenszkij elnök, Emmanuel Macron francia elnök és Keir Starmer brit miniszterelnök aláírt egy szándéknyilatkozatot egy többnemzetiségű erő Ukrajnába telepítéséről. Az ünnepségre az úgynevezett „hajlandóak koalíciója” ülésén került sor.