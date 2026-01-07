Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője a Szputnyik rádióban sugárzott műsorában beszélt az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésén uralkodó hangulatról az Egyesült Államok venezuelai fellépésével kapcsolatban.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsának tagjai január 5-én rendkívüli ülést tartottak Venezuela ügyében. Vaszilij Nebenzja, Oroszország állandó ENSZ-képviselője szerint az Egyesült Államok cselekedetei „sokkolónak”, „bűnösnek”, „törvénytelennek”, „amerikai fegyveres agressziónak” és „rablásnak” minősültek – írja a lenta.ru.

Az orosz külügyminisztérium szóvivője szerint a Nyugat a „szabályokon alapuló világrend” koncepcióját népszerűsíti. Zaharova szerint azonban ezekkel a tettekkel „a kukába dobják az ENSZ Alapokmányát, az egész szervezetet, az összes szakértőt, ügyvédet és nemzeti jogszabályt... Választhatunk egy ilyen világ és egy jogon és törvényességen alapuló világ között” – zárta szavait.

Január 3-án jelentették be, hogy az amerikai hadsereg légicsapásokat hajtott végre a venezuelai fővárosban és az egész országban. Később Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy elfogták és kivezették az országból Nicolás Maduro venezuelai elnököt.

Korábban Nebenzja kijelentette, hogy Oroszország elítéli az Egyesült Államok nemzetközi agresszióját Venezuela ellen.