Helyreállt az áramszolgáltatás Berlinben

A tervezettnél egy nappal hamarabb, szerda délelőtt helyreállt az áramszolgáltatás Berlin délnyugati kerületeiben, ahol szombat hajnal óta 45 500 háztartásban és 2200 ipari létesítményben volt áramszünet, amely miatt leállt a mobiltelefon- és a fűtésszolgáltatás, a vasúti közlekedés pedig akadozott.

Berlinben egy szélsőbaloldali csoport által felvállalt gyújtogatás áramkimaradást okozott, amely a tél közepén tízezreket borított jeges sötétségbe

Kai Wegner, Berlin polgármestere elmondta, hogy a szolgáltatás visszakapcsolását délelőtt 11 órakor kezdték meg, a fogyasztókat fokozatosan kapcsolják vissza a rendszerbe.

Az akció elkövetését – amit Berlin szociáldemokrata belügyi szenátora, Iris Sprangera „baloldali terrorizmusnak” nevezett – a Vulkán nevű szélsőbaloldali aktivista csoport vállalta magára. Noha a Vulkán az erről szóló levelében azt hangsúlyozta, hogy „csak a hatalmon lévők energiaszolgáltatását akarta elvágni”, és az akció célja nem az áramszünet volt, hanem a fosszilis energiára épülő ipar elleni támadás volt, a polgármester úgy vélte, hogy az elkövetők „tudatosan vállalták, hogy kárt okoznak embereknek”.

A többnapos áramszünetre, továbbá a német hírszerzés egy korábbi, a szélsőbaloldali aktivisták jelentette kockázatot említő állásfoglalására hivatkozva több helyi politikus is olyan infrastrukturális beruházásokat követelt, amelyekkel véleményük szerint meg lehetne védeni a lakosságot a hasonló szabotázsakciók megismétlődésétől.

A Vulkán csoport már 2024-ben is elkövetett egy hasonló akciót amikor elismerte, hogy egy villanyoszlopot támadott meg a berlini Tesla gyár közelében; a szombati gyújtogatása miatt kialakult áramszünet pedig a leghosszabbnak bizonyult Berlinben a második világháború óta.