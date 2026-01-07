Határkerítés épül Izrael és Jordánia között

2028 elejére elkészülhet az új biztonsági kerítés Izrael és Jordánia között a The Jerusalem Post című angol nyelvű izraeli újság értesülése szerint, amelyről szerdán számolt be a lap.

Jiszráel Kac védelmi miniszter 2024 novemberében jelentette be egy új, csúcstechnológiás határkerítés megépítését a Jordániával közös határon, elsősorban az Iránból érkező fegyvercsempészet megakadályozására.

Akkor azt ígérte, hogy „néhány hónapon belül” megkezdődik az építkezés, de a kezdeti optimizmus ellenére az érdemi munka csak 2025 végén indult meg, viszont azóta teljes lendülettel folyik.

Az első, mintegy negyven kilométeres szakasz a szíriai-jordániai-izraeli hármas határtól – Hamat Gader helység térségétől a Golán-fennsík déli részén át Jardénáig, valamint a Jordán-völgyi határátkelőtől Jafit településig terjed majd.

Izrael a határ 425 kilométeres teljes hosszán tervez biztonsági kerítést építeni, Eilattól a Golán-fennsíkig. Az építkezés költségét mintegy 5,5 milliárd sékelre (több mint 570 milliárd forintra) becsülik, ami jelentősen meghaladja a 2021-ben befejezett gázai határkerítés 3,5 milliárd sékeles (360 milliárd forintos) költségét.

A védelmi tárca már a 2024-es, majd a 2025-ös költségvetési ciklus előtt is pénzt kért a kerítés megépítésére, de 2024 végéig sem a pénzügyminisztérium, sem a kormány nem hagyta ezt jóvá. Már Kac elődje, Joáv Galant is többször szorgalmazta a kerítés megépítését. A

munkát a védelmi minisztérium mérnöki és kivitelezési főosztálya koordinálja Eran Ofir vezetésével, aki korábban a gázai határkerítés megépítését is vezette.

A Jordániával 1995-ben megkötött békeszerződés óta a közös határt nyugodt és biztonságos szakaszként tartják számon Izraelben, ráadásul a két ország magas szintű hírszerzési együttműködést is folytat a terrorizmus elleni küzdelemben. Ennek ellenére Izraelben azt gyanítják, hogy Irán időnként sikerrel csempész be fegyvereket a ciszjordániai palesztin terroristáknak, és ennek megakadályozására van szükség az új védelmi rendszerre.