Fehéroroszország ellenségeiről beszélt Lukasenka

A belarusz vezető ezt a kijelentést karácsony napján tette a minszki járásbeli Okolica falu templomában tett látogatása során. Lukasenka átadta a minszki Istenszülő ikonjának egy másolatát. Megjegyezte, hogy az ikon megvéd és megszabadít a látható és láthatatlan ellenségektől – írja a lenta.ru.

„Nos, tegyük fel, hogy nincsenek ellenségeink. De Isten ments, fel kell ismernünk minden potenciális ellenfelet. És az ikonunk segíthet ebben” – hangsúlyozta Lukasenka.

Lukasenka azt is mondta, hogy az ikon békét és vigaszt hoz a bánat és a gyász idején. „Ma mindenünk megvan, amire az embereknek szükségük van ahhoz, hogy éljenek és eltartsák magukat és gyermekeiket. Ez csak egy feltétellel lehetséges: dolgoznak. Munka nélkül semmi sem fog történni. Ezért ez az ikon békét és vigaszt hoz nekünk. Észre vesz minket” – zárta szavait a fehérorosz elnök.

Korábban, egy karácsonyi templomlátogatás során a fehérorosz elnök azt mondta, hogy imádkozott Istenhez havas és fagyos időjárásért az országban. „Figyeljetek, ez történt” – jegyezte meg Lukasenka, utalva az időjárási körülményekre.