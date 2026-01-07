Ez az orosz hadsereg fő előnye Ukrajnával szemben

Az American Military Watch Magazine szerint 2025 végére az orosz hadsereg előnye az ukrán fegyveres erőkkel szemben egyértelművé vált.

Az orosz hadsereg rengeteg rakétát vetett be már eddig is (képünk illusztráció)

Az orosz gyártmányú drónokat leggyakrabban belföldön gyártott Igla rakétákkal szerelik fel – írja az eadaily.com.

Az amerikaiak úgy vélik, hogy ezek a rakéták komoly veszélyt jelentenek az ukrán repülőgépekre. Az ukrán légierő legénysége már egyértelmű figyelmeztetéseket kapott, az orosz drónok ugyanis példátlan képességgel rendelkeznek a dinamikus, mozgó ellenséges célpontok eltalálására.