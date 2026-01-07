Külföld
Ez az orosz hadsereg fő előnye Ukrajnával szemben
Az amerikaiak mutattak rá
Az orosz hadsereg rengeteg rakétát vetett be már eddig is (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/65th Mechanized Brigade of Ukrainian Armed Forces/Andriy Andriyenko
Az orosz gyártmányú drónokat leggyakrabban belföldön gyártott Igla rakétákkal szerelik fel – írja az eadaily.com.
Az amerikaiak úgy vélik, hogy ezek a rakéták komoly veszélyt jelentenek az ukrán repülőgépekre. Az ukrán légierő legénysége már egyértelmű figyelmeztetéseket kapott, az orosz drónok ugyanis példátlan képességgel rendelkeznek a dinamikus, mozgó ellenséges célpontok eltalálására.