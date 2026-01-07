2026. január 8., csütörtök

Előd

Külföld

Ez az orosz hadsereg fő előnye Ukrajnával szemben

Az amerikaiak mutattak rá

MH
 2026. január 7. szerda. 11:23
Az American Military Watch Magazine szerint 2025 végére az orosz hadsereg előnye az ukrán fegyveres erőkkel szemben egyértelművé vált.

Ez az orosz hadsereg fő előnye Ukrajnával szemben
Az orosz hadsereg rengeteg rakétát vetett be már eddig is (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/65th Mechanized Brigade of Ukrainian Armed Forces/Andriy Andriyenko

Az orosz gyártmányú drónokat leggyakrabban belföldön gyártott Igla rakétákkal szerelik fel – írja az eadaily.com.

Az amerikaiak úgy vélik, hogy ezek a rakéták komoly veszélyt jelentenek az ukrán repülőgépekre. Az ukrán légierő legénysége már egyértelmű figyelmeztetéseket kapott, az orosz drónok ugyanis példátlan képességgel rendelkeznek a dinamikus, mozgó ellenséges célpontok eltalálására.

