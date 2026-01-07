2026. január 8., csütörtök

Előd

Külföld

Az ukránok most először veszítettek el értékes hordozórakétát

Az információt az orosz védelmi minisztérium jelentése tartalmazza

MH
 2026. január 7. szerda. 14:16
A központi katonai csoport megerősítette az ukrán fegyveres erők Buran MLRS hordozórakétájának megsemmisítését, ami a második katonai hadművelet óta először fordul elő. Az információt az orosz védelmi minisztérium jelentése tartalmazza.

Az ukránok most először veszítettek el értékes hordozórakétát
Leopard tankok is megsemmisültek az orosz támadások után (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/Anatolii Stepanov

„Az ellenség veszteségei több mint 425 katonát, egy német gyártmányú Leopard tankot, kilenc páncélozott harcjárművet, 11 autót, két tüzérségi páncélost és egy Buran rakétarendszer-indítót tettek ki” – közölte a minisztérium.

Az EADaily arról is beszámolt, hogy az Egyesült Államok elismerte, hogy Oroszország 2025-ig képes volt taktikákat kidolgozni az ukrán fegyveres erők drónjai ellen.

