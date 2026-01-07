A központi katonai csoport megerősítette az ukrán fegyveres erők Buran MLRS hordozórakétájának megsemmisítését, ami a második katonai hadművelet óta először fordul elő. Az információt az orosz védelmi minisztérium jelentése tartalmazza.

Leopard tankok is megsemmisültek az orosz támadások után (képünk illusztráció)

„Az ellenség veszteségei több mint 425 katonát, egy német gyártmányú Leopard tankot, kilenc páncélozott harcjárművet, 11 autót, két tüzérségi páncélost és egy Buran rakétarendszer-indítót tettek ki” – közölte a minisztérium.

Az EADaily arról is beszámolt, hogy az Egyesült Államok elismerte, hogy Oroszország 2025-ig képes volt taktikákat kidolgozni az ukrán fegyveres erők drónjai ellen.