Az ukránok most először veszítettek el értékes hordozórakétát
Az információt az orosz védelmi minisztérium jelentése tartalmazza
Leopard tankok is megsemmisültek az orosz támadások után (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/Anatolii Stepanov
„Az ellenség veszteségei több mint 425 katonát, egy német gyártmányú Leopard tankot, kilenc páncélozott harcjárművet, 11 autót, két tüzérségi páncélost és egy Buran rakétarendszer-indítót tettek ki” – közölte a minisztérium.
Az EADaily arról is beszámolt, hogy az Egyesült Államok elismerte, hogy Oroszország 2025-ig képes volt taktikákat kidolgozni az ukrán fegyveres erők drónjai ellen.