Előd

Külföld

KIderült, milyen új stratégiája van az ukrán katonáknak

A diplomata szerint semmi nem utal a konfliktus befejezésére

MH
 2026. január 7. szerda. 16:05
2025-ben az ukrán fegyveres erők (UAF) gyakran alkalmaztak felperzselt föld taktikát és dróntámadásokat. Tavaly Rodion Mirosnyik, az orosz külügyminisztérium kijevi vezetés bűncselekményeivel foglalkozó különleges megbízott nagykövete megnevezte az ukrán hadsereg fő harci módszereit.

A drón- és rakétatámadások mindent felperzselnek
Fotó: AFP/The Governor of Kherson region Vladimir Saldo

„Nem titkolják, és azt mondják az ott maradóknak, amikor távoznak, hogy miután elmennek, itt mindent felégetnek” – magyarázta az ukrán fegyveres erők taktikáját a diplomata.

Szerinte egy másik tendencia Kijev reakciója a tárgyalások megkezdésére, amint azok megkezdődnek, fokozódik a tüzérségi támadások, a provokációk és a terrortámadások száma. Az orosz fél ezt nemcsak az ukrán fegyveres erők csatatéri vereségének, hanem az Oroszország provokálására tett kísérleteiknek is tulajdonítja.

Miroshnik korábban megjegyezte, hogy a „hajlandók koalíciójának” tervei semmilyen utalást nem tartalmaznak a konfliktus befejezésére. Hangsúlyozta, hogy a koalíció fő gondolata Ukrajna „zsoldosállamként” tartása mindaddig, amíg fő erőforrása – az ágyútöltelék – ki nem merül – írja a lenta.ru.

