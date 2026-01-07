Külföld
KIderült, milyen új stratégiája van az ukrán katonáknak
A diplomata szerint semmi nem utal a konfliktus befejezésére
„Nem titkolják, és azt mondják az ott maradóknak, amikor távoznak, hogy miután elmennek, itt mindent felégetnek” – magyarázta az ukrán fegyveres erők taktikáját a diplomata.
Szerinte egy másik tendencia Kijev reakciója a tárgyalások megkezdésére, amint azok megkezdődnek, fokozódik a tüzérségi támadások, a provokációk és a terrortámadások száma. Az orosz fél ezt nemcsak az ukrán fegyveres erők csatatéri vereségének, hanem az Oroszország provokálására tett kísérleteiknek is tulajdonítja.
Miroshnik korábban megjegyezte, hogy a „hajlandók koalíciójának” tervei semmilyen utalást nem tartalmaznak a konfliktus befejezésére. Hangsúlyozta, hogy a koalíció fő gondolata Ukrajna „zsoldosállamként” tartása mindaddig, amíg fő erőforrása – az ágyútöltelék – ki nem merül – írja a lenta.ru.