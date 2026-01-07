2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Külföld

Az Állami Duma tagja reagált Oroszország kiutasításának hírére

Gazdasági hatalomátvételről beszélt

MH
 2026. január 7. szerda. 14:52
Az USA Venezuelával szembeni fellépése nem a demokrácia, hanem a gazdasági hatalomátvétel kérdése Szvetlana Zsurova, az Állami Duma Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának alelnöke szerint.

Szvetlana Zsurova, az orosz Állami Duma tagja
Fotó: JERRY LAMPEN / ANP / AFP

Donald Trump amerikai elnök azt követeli Venezuelától, hogy szakítsa meg az összes kapcsolatot Oroszországgal. Washington emellett kizárólagos együttműködést szorgalmazott Venezuela és az Egyesült Államok között az olajtermelésben.

Szvetlana Zsurova szerint az Egyesült Államok új megközelítést mutat Venezuelával szemben, amelyet Washington nem szégyell a világnak bejelenteni. A képviselő hangsúlyozta, hogy Oroszország jó, baráti kapcsolatokat ápol Venezuelával – írja a lenta.ru.

„Érdekes megközelítés. Rúgjátok ki a barátaitokat, és akkor elvesszük az olajatokat. Csak kíváncsi vagyok, hogy más országok hogyan reagálnak erre. Tényleg mindenki elégedett ezzel a helyzettel? Rendkívül veszélyes lehet ez a világ számára. Mert ma Venezuela, holnap egy másik ország, amelyiknek például gáz van a birtokában” – jegyezte meg Zsurova.

