A Fehér Ház úgy véli, hogy Donald Trump amerikai elnöknek sikerül megőriznie a jó „személyes kapcsolatokat” Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és Hszi Csin-ping kínai elnökkel, függetlenül attól, hogy Washington milyen lépéseket tesz Venezuelával kapcsolatban - közölte az Orosz Hírek .

Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtófőnöke: A venezuelai helyzet nem ártott Trump és Putyin kapcsolatának

„Úgy gondolom, hogy Trump elnöknek nagyon nyitott, őszinte és jó kapcsolata van mind Oroszország elnökével, Putyinnal, mind Kína elnökével, Hszi Csin-pinggel. Mint tudják, mióta körülbelül egy éve hivatalba lépett, már többször is tárgyalt velük. És hiszem, hogy ezek a személyes kapcsolatok megmaradnak” – nyilatkozta Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára a szokásos sajtótájékoztatón.

A tájékoztatón arra a kérdésre válaszolt, hogy az Egyesült Államok venezuelai lépései és az amerikai erők által a Marinera olajszállító hajó elfoglalása orosz zászló alatt hogyan befolyásolják Washington további kapcsolatait Moszkvával és Pekinggel.

Leavitt hangsúlyozta, hogy Trump továbbra is határozott külpolitikai irányvonalat szándékozik követni, amely a „béke az erővel” szlogenre épül.

„Azonban ő az Egyesült Államok érdekeinek megfelelő politikát fog folytatni” – mondta a szóvivő.

„Ami a hajó elfogását illeti, az embargó biztosításáról van szó minden olyan árnyékflotta hajóval szemben, amely illegálisan szállít venezuelai olajat. Csak a törvényes kereskedelem lesz engedélyezett, és az ezzel kapcsolatos döntéseket az Egyesült Államok hozza meg„ – állította Leavitt.

”Ez a jelenlegi [amerikai] kormány politikája. És Trump nem fél végrehajtani” – tette hozzá a Fehér Ház szóvivője.