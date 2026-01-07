Új év - új útdíjak Szerbiában

Szerbiában január 1-jétől új útdíjszabályok léptek életbe, és hamarosan megkezdődik a teherautók, autóbuszok, valamint utánfutót húzó kisbuszok útdíjfizetése nemcsak az autópályákon, hanem a főutakon is.

Érdemes figyelnie azoknak, akik Szerbiába indulnak autóval - írja a Vajdaság Ma. mint olvasható, déli szomszédunknál január 1-jétől új útdíjszabályok léptek életbe, és hamarosan megkezdődik a teherautók, autóbuszok, valamint utánfutót húzó kisbuszok útdíjfizetése nemcsak az autópályákon, hanem a főutakon is. Utalnak rá, A közjavak használatáért járó díjakról szóló törvény módosításai alapján a fenti változás már hatályos, ugyanakkor a gyakorlatba való bevezetését technikai okok miatt elhalasztották.

A módosított törvény értelmében a gyorsforgalmi főutakon minden megtett kilométer után 29,3 dinárt (egy dinár 3,28 forint) kell majd fizetni. A regionális utakon az ár körülbelül 26 dinár kilométerenként, míg az autópályákon 32,56 dinár, éves szinten pedig a díjakat az inflációhoz igazítják.

A törvény nemcsak az úthasználati díjakat szabályozza újra, hanem meghatározza a közúti objektumok – hídak, völgyhidak, alagutak – használatáért fizetendő pótdíjakat is. Ezek jelentősen emelkedtek: a hídak és völgyhidak használatáért a kilométerdíj 2,5-szeresét, míg az alagutak esetében ötszörösét kell majd fizetni. Korábban ezek a díjak rendre csak az alapdíj 50, illetve 100 százalékát tették ki. Az emelés minden járműkategóriára érvényes azokon az autópálya-szakaszokon, ahol ilyen objektumok találhatók.

A személyautók esetében az új árak például a következőképpen alakulnak: Belgrád és Preševo között az útdíj 2.060 dinár, Belgrád és Niš között 1.180 dinár, Belgrád és Újvidék között 340 dinár, Belgrád és Szabadka között 850 dinár, míg Belgrád és Šid között 520, illetve Belgrád és Dimitrovgrad között 1.800 dinár.