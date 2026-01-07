2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Több mint ezer kilométeres új túraösvény épül a Duna mentén

Látványosságban nincs hiány

MH
 2026. január 7. szerda. 2:44
Megosztás

Ha minden jól megy, hamarosan igen látványos túraútvonal nyílik Romániában a vadregényes Duna mentén.

Több mint ezer kilométeres új túraösvény épül a Duna mentén
A folyam Golubac-nál
Fotó: AFP/Daniel Mihailescu

Még 2023-ban fogott hozzá egy lelkes csoport a Via Danubiana elnevezésű turistaútvonal első szakaszának fejlesztését Dél-Romániában, Giurgiu megyében, az első szakasz most 100 kilométer hosszú. A munkálatokat 2025-ben folytatták is a Teleorman megyei szakaszon, 2026-ra a kezdeményezők a projekt kiterjesztésén dolgoznak Călărași és Olt megyékre is - írja a kolozsvári Főtér.

Mint olvasható, az útvonal folyóparti erdőket, szigeteket, csatornákat és szigetecskéket keresztez. A projekt célja, hogy 2036-ra lefedje a Duna teljes romániai szakaszát, és egy folyamatos útvonalat biztosítson, amelyet gyalog, kerékpárral vagy kajakkal lehet bejárni. A terv szerint a szakasz az összes 13 folyóparti megyét (Krassó-Szörény, Mehedinți, Gorj, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Galac, Tulcea és Konstanca) fogja átszelni, összesen 1075 kilométer hosszan, Báziástól Sulináig.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink