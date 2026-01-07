Több mint ezer kilométeres új túraösvény épül a Duna mentén

Még 2023-ban fogott hozzá egy lelkes csoport a Via Danubiana elnevezésű turistaútvonal első szakaszának fejlesztését Dél-Romániában, Giurgiu megyében, az első szakasz most 100 kilométer hosszú. A munkálatokat 2025-ben folytatták is a Teleorman megyei szakaszon, 2026-ra a kezdeményezők a projekt kiterjesztésén dolgoznak Călărași és Olt megyékre is - írja a kolozsvári Főtér.

Mint olvasható, az útvonal folyóparti erdőket, szigeteket, csatornákat és szigetecskéket keresztez. A projekt célja, hogy 2036-ra lefedje a Duna teljes romániai szakaszát, és egy folyamatos útvonalat biztosítson, amelyet gyalog, kerékpárral vagy kajakkal lehet bejárni. A terv szerint a szakasz az összes 13 folyóparti megyét (Krassó-Szörény, Mehedinți, Gorj, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Galac, Tulcea és Konstanca) fogja átszelni, összesen 1075 kilométer hosszan, Báziástól Sulináig.