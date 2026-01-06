Rekordmagas volt Kína vasútexportja

Kína új nemzetközi szárazföldi-tengeri kereskedelmi folyosójának vasúti szolgáltatása 2025-ben 1,425 millió TEU-konténeregységet szállított, 47,6 százalékkal többet mint az előző évben, és először lépte át az egymillió TEU-s küszöböt – közölte kedden a China Railway Nanning Group.

A teljes mennyiségből 701 ezer TEU-t (20 láb hosszú konténeregység) szállítottak nyugati régiókból, például Szecsuánból, Csongkingból és Jünnanból déli kikötőkbe, ami 40,4 százalékos növekedés. Nyugati belföldi területekre pedig 724 ezer TEU-t szállítottak a kikötőkből, ami 55,3 százalékos emelkedés.

A Kína belterületeit az ASEAN-országok és a világ más területeinek piacaival összekötő áruszállító folyosó az északi Selyemút Gazdasági Övezetet kapcsolja össze a déli Tengeri Selyemúttal és a Jangce-folyó Gazdasági Övezettel.

A folyosó már zökkenőmentesen kapcsolódik a Kína-Európa vasúti áruforgalmi és a Kína-Közép-Ázsia tehervonat járatokhoz, hatékony nemzetközi logisztikai hálózatot alkotva, és lehetővé téve ezáltal olyan útvonalak rendszeres üzemeltetését, mint a „Beibu-öböl kikötője-Csengtu-Lengyelország/Németország” általános áruk szállítására, a „Hajnan-Csincsu-Hszian” gabona és olaj szállítására, valamint az „Egyesült Arab Emírségek-Csincsu-Lancsou” folyosó autók szállítására.

China Railway Nanning Group a 2024 végihez képest 21-el 44-re növelte a menetrend szerinti tehervonat járatok számát.