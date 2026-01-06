2026. január 8., csütörtök

Külföld

Ők lehettek Putyin rezidenciájának támadói

Úgy fest, nem az ukránok voltak

MH/MTI
 2026. január 6. kedd. 10:06
Andrej Martyanov amerikai katonai elemző megnevezte a Vlagyimir Putyin orosz elnök rezidenciája és egy kávézó elleni, Herszon régióban végrehajtott dróntámadások felelőseit.

Ők lehettek Putyin rezidenciájának támadói
Volodimir Zelenszkij, Donald Trump és Vlagyimir Putyin
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Kay Nietfeld, Getty Images via AFP/Alex Wong, AFP/Pool/Gavriil Grigorov

Martyanov megnevezte az oroszországi terrortámadások szervezőit, és kijelentette, hogy a Herszon régió és Putyin rezidenciája elleni támadásokat nyugati hírszerző ügynökségek követték el.

„Nyilvánvaló, hogy a nyugati hírszerző ügynökségek koordinálják és irányítják a kijevi SZBU és a GUR embereit . Tehát terroristákról van szó” – mondta.

Korábban Dmitrij Peszkov , a Kreml szóvivője terrortámadásnak nevezte a Putyin rezidenciája elleni támadási kísérletet. Ezek a cselekmények nemcsak az orosz elnök, hanem Donald Trump amerikai elnök konfliktus lezárására irányuló erőfeszítései ellen is irányulnak. Figyelmeztetett, hogy Moszkva meg fogja szigorítani tárgyalási álláspontját Ukrajnával kapcsolatban – írja a lenta.

