Andrej Martyanov amerikai katonai elemző megnevezte a Vlagyimir Putyin orosz elnök rezidenciája és egy kávézó elleni, Herszon régióban végrehajtott dróntámadások felelőseit.

Martyanov megnevezte az oroszországi terrortámadások szervezőit, és kijelentette, hogy a Herszon régió és Putyin rezidenciája elleni támadásokat nyugati hírszerző ügynökségek követték el.

„Nyilvánvaló, hogy a nyugati hírszerző ügynökségek koordinálják és irányítják a kijevi SZBU és a GUR embereit . Tehát terroristákról van szó” – mondta.

Korábban Dmitrij Peszkov , a Kreml szóvivője terrortámadásnak nevezte a Putyin rezidenciája elleni támadási kísérletet. Ezek a cselekmények nemcsak az orosz elnök, hanem Donald Trump amerikai elnök konfliktus lezárására irányuló erőfeszítései ellen is irányulnak. Figyelmeztetett, hogy Moszkva meg fogja szigorítani tárgyalási álláspontját Ukrajnával kapcsolatban – írja a lenta.