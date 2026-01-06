Nem tetszik az ENSZ-nek Trump akciója

A nemzetközi közösségnek világossá kell tennie, hogy az Egyesült Államok venezuelai beavatkozása a nemzetközi jog megsértését jelenti, és a világot kevésbé biztonságossá teszi – közölte az ENSZ emberi jogi hivatala kedden Genfben.

Az amerikai erők a múlt hét végén egy meglepetésszerű műveletben eltávolították a hatalomból Nicolás Maduro venezuelai elnököt. Maduro ellen az Egyesült Államokban vádat emeltek egyebek között kábítószer-kereskedelemhez kapcsolódó terrorizmus miatt. Venezuela alelnökét időközben feleskették, így ideiglenes államfőként átvette az ország vezetését.

„Egyértelmű, hogy a művelet aláásta a nemzetközi jog egyik alapelvét, amely szerint az államok nem fenyegetőzhetnek és nem alkalmazhatnak erőszakot más országok területi integritása vagy politikai függetlensége ellen” – közölte az ENSZ-hivatal kedden. „

A nemzetközi közösségnek egységesen kell fellépnie ennek az elvnek az érvényesítése érdekében” – mondta újságíróknak Ravina Shamdasani, a hivatal szóvivője. Hangsúlyozta: a katonai beavatkozás messze nem az emberi jogok győzelme, hanem aláássa a nemzetközi biztonság rendszerét, és minden országot kevésbé biztonságossá tesz. „Azt az üzenetet közvetíti, hogy az erősebbek bármit megtehetnek” – tette hozzá.

Shamdasani szerint Venezuela jövőjéről kizárólag a venezuelai nép jogosult dönteni. Figyelmeztetett arra is, hogy az instabilitás és a további fegyverkezés csak tovább rontaná az ország emberi jogi helyzetét.