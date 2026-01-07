Maria Corina Machado nem vár tovább

A lehető leghamarabb vissza akar térni Venezuelába Maria Corina Machado, a tavaly Nobel-békedíjjal kitüntetett ellenzéki vezető, hogy segítse hazájában a demokratikus átmenetet.

A Maduro-rezsimmel szembenálló ellenzéki vezető a Fox News amerikai hírtelevízió hétfő késő esti adásában a venezuelai kormányzat szombat óta hozott lépéseit riasztónak nevezte, ami feszültebbé teszi az országon belüli helyzetet. Arról beszélt, hogy csak hétfőn több mint egy tucat újságírót vettek őrizetbe.

Dulcy Rodríguez alelnököt, aki hétfőn hivatalosan letette esküjét Venezuela ügyvivő elnökeként, a Maduro-kormányzat által végrehajtott politikai üldözések, a korrupció és az állam által támogatott kábítószer-kereskedelem egyik fő kitervelőjeként említette.

Maria Corina Machado elmondta, hogy visszatérésének időpontját ahhoz igazítja, hogyan tudja leginkább előmozdítani hazájában a politikai változás ügyét. Emlékeztetett arra, hogy a közelmúltig a hatóságok elől rejtőzködve tartózkodott Venezuelában, ahonnan azt követően távozott titokban, hogy a Nobel-békedíjat neki ítélték.

Hozzátette, hogy egy szabad és tisztességes választáson a venezuelai ellenzék elsöprő győzelmet arat majd.

Maria Machado emlékeztetett arra is, hogy már októberben Donald Trump amerikai elnöknek ajánlotta a Nobel-békedíját, mert azt gondolta, hogy kiérdemelte. Hozzátette, hogy a január 3-án történtek igazolták az amerikai elnökbe helyezett bizalmat, amikor vezetésével az Egyesült Államok elfogta Nicolás Maduro venezuelai elnököt. „Azt gondolom, hogy bizonyította a világnak, hogy amiről beszél, azt komolyan gondolja” – fogalmazott.