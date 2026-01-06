Heves tűzharcok ról számoltak be a caracasi Miraflores elnöki palota előtt, alig néhány nappal azután, hogy Nicolas Maduro elnököt elrabolták az amerikai különleges erők rajtaütése során - közölte az Orosz Hírek .

Robbanásokról és légvédelmi fegyverek bevetéséről is érkeztek jelentések. Az AFP venezuelai forrásaira hivatkozva közölte, hogy „a helyzet ellenőrzés alatt van”. A közösségi médiába feltöltött videók fegyveres katonákat és páncélozott járműveket mutatnak a kormányépületek előtt.

Objektum doboz

Hírek érkeztek arról is, hogy a biztonsági erők tüzet nyitottak a Miraflores felett repülő azonosítatlan drónokra.

Objektum doboz

A csapatokat akkor mozgósították, miután az amerikai kommandósok szombaton elfogták Madurót és feleségét, Cilia Flores-t, és New Yorkba szállították őket, ahol mindkettőjüket kábítószer-kereskedelem vádjával helyezték vád alá. Maduro közeli szövetségese, Delcy Rodriguez alelnököt ideiglenes elnöknek nevezték ki. Ő „imperialista támadásnak” minősítette az amerikai műveletet.

Maduro hétfőn, amikor amerikai bíró elé állították, tagadta az összes vádat, és „hadifogolynak” nevezte magát. Ivan Gil külügyminiszter szerint az Egyesült Államok „gyarmati háborút” indított Venezuela természeti erőforrásainak kifosztása érdekében. „Ma Venezuela volt a célpont. Holnap bármelyik másik ország lehet, amelyik úgy dönt, hogy gyakorolja szuverenitását” – tette hozzá.

Moszkva és Peking is elítélte az amerikai támadást, az orosz ENSZ-küldött, Vaszilij Nebenzia „nemzetközi banditizmusnak” nevezte azt.