Lengyel betlehem

A résztvevőknek XIV. Leó pápa áldását továbbították. A szentatya a levelében kiemelte: az idei felvonulást a 2025-ös szentév lezárásának napján tartják meg, a mottója ezért „Örvendeznek a reményben”, ami egyben egy régi lengyel karácsonyi énekre is utal. A remény „különösen a családoknak és a fiatal nemzedéknek adjon új erőt, hogy közvetítsék azt a szenvedőknek, az idősebbeknek, valamint azoknak a misszionáriusoknak, akik világszerte hirdetik Jézust” – fogalmazott XIV. Leó pápa.

A fővárosi felvonulást délben az úrangyala imádsággal Adrian Galbas varsói érsek indította útra. A sokezres tömeg a belvároson át a Királyi Vár előtti térre vonult, ahol egy élő betlehemnél a napkeleti bölcsek jelképesen hódoltak a kisded Jézusnak. A résztvevők ezt követően a lengyel népi eredetű polonéz udvari táncot jártak, és karácsonyi dalokat énekeltek ismert zenei együttesekkel együtt.

Karol Nawrocki az elnöki palotánál csatlakozott a felvonuláshoz. Újságíróknak nyilatkozva rokonszenvesnek találta, hogy egy alulról szerveződő közösségi kezdeményezés az évek során ilyen méreteket öltött. „Lengyelország nagyon ragaszkodik a katolikus és keresztény hagyományokhoz, a vízkereszt megünnepléséhez” – jelentette ki az államfő.

A régi népi betlehemezési hagyományra visszanyúló, látványos, jelmezes lengyelországi felvonulásokat 2009-ben egy varsói katolikus iskola kezdeményezte. A fővárosi szokáshoz később egyre több lengyelországi, valamint lengyelek lakta külföldi város, település is csatlakozott, így ma már Európa legnagyobb betlehemes játékának is nevezik. Tavaly országszerte mintegy kétmillióan csatlakoztak a felvonulásokhoz.