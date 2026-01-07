2026. január 8., csütörtök

Előd

Külföld

Lengyel betlehem

Tömegek voltak a városok utcáin vízkereszt napján

 2026. január 7. szerda. 0:19
Közel ezer lengyelországi településen tömegek vettek részt kedden az utóbbi években hagyományossá vált vízkereszt napi felvonulásokon, Varsóban az ünneplőkhöz Karol Nawrocki elnök és felesége is csatlakozott.

Lengyel betlehem
Tömegek vettek részt a Vízkereszt-felvonuláson Varsóban
Fotó: AFP/NurPhoto/Foto Olimpik

A résztvevőknek XIV. Leó pápa áldását továbbították. A szentatya a levelében kiemelte: az idei felvonulást a 2025-ös szentév lezárásának napján tartják meg, a mottója ezért „Örvendeznek a reményben”, ami egyben egy régi lengyel karácsonyi énekre is utal. A remény „különösen a családoknak és a fiatal nemzedéknek adjon új erőt, hogy közvetítsék azt a szenvedőknek, az idősebbeknek, valamint azoknak a misszionáriusoknak, akik világszerte hirdetik Jézust” – fogalmazott XIV. Leó pápa.

A fővárosi felvonulást délben az úrangyala imádsággal Adrian Galbas varsói érsek indította útra. A sokezres tömeg a belvároson át a Királyi Vár előtti térre vonult, ahol egy élő betlehemnél a napkeleti bölcsek jelképesen hódoltak a kisded Jézusnak. A résztvevők ezt követően a lengyel népi eredetű polonéz udvari táncot jártak, és karácsonyi dalokat énekeltek ismert zenei együttesekkel együtt.

Karol Nawrocki az elnöki palotánál csatlakozott a felvonuláshoz. Újságíróknak nyilatkozva rokonszenvesnek találta, hogy egy alulról szerveződő közösségi kezdeményezés az évek során ilyen méreteket öltött. „Lengyelország nagyon ragaszkodik a katolikus és keresztény hagyományokhoz, a vízkereszt megünnepléséhez” – jelentette ki az államfő.

A régi népi betlehemezési hagyományra visszanyúló, látványos, jelmezes lengyelországi felvonulásokat 2009-ben egy varsói katolikus iskola kezdeményezte. A fővárosi szokáshoz később egyre több lengyelországi, valamint lengyelek lakta külföldi város, település is csatlakozott, így ma már Európa legnagyobb betlehemes játékának is nevezik. Tavaly országszerte mintegy kétmillióan csatlakoztak a felvonulásokhoz.

