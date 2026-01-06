2026. január 8., csütörtök

Előd

Külföld

Az USA aláássa a világrendet

 2026. január 6. kedd. 17:21
Az Egyesült Államok aláássa a nemzetközi kapcsolatok stabilitását – jelentette ki a kínai külügyminisztérium ma, január 6-án.

Kína nekiment Washingtonnak
Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai elnök
Fotó: AFP/Anadolu/Dilara Irem Sancar

„Az Egyesült Államok figyelmen kívül hagyta Nicolás Maduro venezuelai elnök államfői státuszát, nyíltan pert indított, és úgynevezett tárgyalást tartott a hazai bíróságán, ezzel súlyosan megsértve Venezuela állami szuverenitását és aláásva a nemzetközi kapcsolatok stabilitását. Egyetlen ország sem helyezheti saját szabályait a nemzetközi jog fölé” – mondta a minisztérium hivatalos képviselője, Mao Ning.

Ezzel kapcsolatban kijelentette, hogy „Kína felszólítja az Egyesült Államokat, hogy azonnal engedje szabadon Maduro elnököt és feleségét, biztosítva személyes biztonságukat.” Mao Ning azt is hangsúlyozta, hogy Kína kész a régió országaival és a nemzetközi közösséggel együtt fenntartani a békét és a stabilitást Latin-Amerikában és a Karib-térségben.

Január 3-án az Egyesült Államok hatalmas légicsapásokat indított a venezuelai főváros ellen, Madurót és feleségét pedig elfogták és hajóval kivitték az országból. Január 5-én New Yorkban tartották a venezuelai elnök ügyének első tárgyalását. Akár négy életfogytiglani börtönbüntetésre is ítélhetik „kábítószer-terrorizmus összeesküvése, kokaincsempészet, gépfegyverek és robbanószerkezetek birtoklása, valamint az Egyesült Államok elleni felhasználásukra irányuló összeesküvés” vádjával. A következő tárgyalásra március 17-re van kitűzve, foglalta össze az eadaily.com.

