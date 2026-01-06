Kiírták a szlovén választásokat

Natasa Pirc Musar köztársasági elnök kedden hivatalosan tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottságot (DVK) arról, hogy március 22-re tűzi ki a parlamenti választások időpontját Szlovéniaban. Az erről szóló elnöki rendeletet Ljubljanában írta alá.

Az államfő a rendelet aláírásakor hangsúlyozta: azt szeretné, hogy a választási folyamat tisztességesen és átláthatóan menjen végbe. Felhívta a figyelmet a félrevezető tájékoztatás és a manipuláció kockázataira, beleértve a külföldről érkező befolyásolási kísérleteket is.

Kiemelte: a választások a demokrácia alapját és ünnepét jelentik, valamint lehetőséget adnak arra, hogy a választópolgárok átgondolják, milyen társadalmat és jövőt kívánnak építeni. A kampány során a párbeszéd kultúráját és a különbözőségek tiszteletét sürgette.

A választási eljárás hivatalosan január 12-én kezdődik. Ettől az időponttól lehet aláírásokat gyűjteni a jelöltlisták támogatására. A jelöltlistákat a Nemzeti Választási Bizottságnak legkésőbb egy hónappal a választás napja előtt kell benyújtani, még a kampány hivatalos kezdete előtt.

A szlovén jogszabályok szerint az általános választásokat legkorábban 75, legkésőbb 135 nappal azt megelőzően kell kiírni, hogy letelik az aktuális parlament első ülésétől számított négyéves ciklus. A voksolást a kiírást követő 60-90 napon belül kell megtartani.

Az előző parlamenti választásokat – amelyek 2008 óta először nem előrehozott választások voltak – 2022. április 24-én tartották az országban. Az idei szavazás a tizedik parlamenti választás lesz Szlovénia 1991-es függetlenné válása óta.