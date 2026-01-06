Külföld
Kettős fellépést sürget Kijev
Diplomáciai erőfeszítésekre és kézzelfogható segítségre egyaránt szükség van
„Oroszország nem hagy fel az országunk elleni légicsapásokkal, így jelenleg a légvédelmet kell erősítenünk népünk és a kritikus infrastruktúra védelme érdekében” – szögezte le Zelenszkij az X-en közzétett üzenetében, kiemelve, hogy minden rakétaelhárító rendszer-szállítmány életeket ment és fokozza a diplomáciai sikereket.
A kedden tartandó, több mint 27 vezető részvételével zajló csúcstalálkozón az Egyesült Államokat Steve Witkoff különleges megbízott és Donald Trump amerikai elnök veje, Jared Kushner képviseli. Az eseményen a tervek szerint a részt vevők megvitatják a Kijevnek nyjtandó biztonsági garanciákat.
A csúcs nyilatkozattervezetében – amely egyelőre elfogadásra vár – aláhúzzák a garanciákról szóló tárgyalásokban elért előrelépéseket, valamint kiemelik, hogy ezen, Ukrajna támogatását célzó garanciák kötelező érvénnyel bírnak egy esetleges újabb orosz támadás esetén. A tervezet kitér az Egyesült Államok vezette, a tűzszünet betartásáért felelős mechanizmusra is, előirányozva az Ukrajnával szövetséges országok részvételét is az ellenőrzésben, illetve rendelkezik az Ukrajnának nyújtandó folyamatos és hosszútávú katonai segítségről és nemzetközi egységekről.
Zelenszkij az X-en hangsúlyozta, hogy a megbeszélések célja Ukrajna további védelme és erősítése, és aláhúzta: Kijev számít partnerei támogatására és olyan lépéseket remél, amelyek valódi biztonságot nyújtanak az ukrán népnek.