Kettős fellépést sürget Kijev

Diplomáciai erőfeszítéseket és ezzel egy időben kézzelfogható segítséget szorgalmazott kedden hazája számára Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, nem sokkal francia hivatali partnerével, Emmanuel Macronnal folytatott párizsi egyeztetését követően, az Ukrajnát támogató, „tettre készek koalícióját” alkotó országoknak a francia fővárosban tartandó csúcstalálkozója előtt.

Fotó: Sem van der Wal / ANP MAG / ANP via AFP

„Oroszország nem hagy fel az országunk elleni légicsapásokkal, így jelenleg a légvédelmet kell erősítenünk népünk és a kritikus infrastruktúra védelme érdekében” – szögezte le Zelenszkij az X-en közzétett üzenetében, kiemelve, hogy minden rakétaelhárító rendszer-szállítmány életeket ment és fokozza a diplomáciai sikereket.

A kedden tartandó, több mint 27 vezető részvételével zajló csúcstalálkozón az Egyesült Államokat Steve Witkoff különleges megbízott és Donald Trump amerikai elnök veje, Jared Kushner képviseli. Az eseményen a tervek szerint a részt vevők megvitatják a Kijevnek nyjtandó biztonsági garanciákat.

A csúcs nyilatkozattervezetében – amely egyelőre elfogadásra vár – aláhúzzák a garanciákról szóló tárgyalásokban elért előrelépéseket, valamint kiemelik, hogy ezen, Ukrajna támogatását célzó garanciák kötelező érvénnyel bírnak egy esetleges újabb orosz támadás esetén. A tervezet kitér az Egyesült Államok vezette, a tűzszünet betartásáért felelős mechanizmusra is, előirányozva az Ukrajnával szövetséges országok részvételét is az ellenőrzésben, illetve rendelkezik az Ukrajnának nyújtandó folyamatos és hosszútávú katonai segítségről és nemzetközi egységekről.

Zelenszkij az X-en hangsúlyozta, hogy a megbeszélések célja Ukrajna további védelme és erősítése, és aláhúzta: Kijev számít partnerei támogatására és olyan lépéseket remél, amelyek valódi biztonságot nyújtanak az ukrán népnek.