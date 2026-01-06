Káosz Amszterdamban

A napok óta tartó havazás, fagy és a jeges záporok miatt kedden is több mint 450 járatot, köztük Budapestre induló repülőgép indulását is törölte az amszterdami Schiphol nemzetközi repülőtér – tájékoztatott az NL Times című, angol nyelvű holland hírportál kedden.

A beszámoló szerint az amszterdami repülőtér az erős havazás miatt vasárnap óta kényszerül a légiforgalom korlátozására.

A repülőtér honlapján késésekre és járattörlésekre figyelmeztetett, és közölte: az időjárási viszonyok miatti járattörlések okozta fennakadások a következő napok közlekedését is zavarhatják. Szerdán várhatóan több mint kétszáz repülőgép nem szállhat fel – emelték ki. A járattörlések a KLM holland, valamint a szintén holland tulajdonú Transavia fapados légitársaság járatait érintik leginkább.

„Munkatársaink éjjel-nappal dolgoznak a futópályák tisztításán és a repülőgépek jégtelenítésén, hogy mindenki biztonságosan utazhasson. A téli időjárás azonban várhatóan zavarokat okoz a következő napok menetrendjében is. Ez késésekhez és törlésekhez vezethet” – fogalmazott.

A légikikötő az utasoknak azt tanácsolja, hogy már a reptérre indulás előtt ellenőrizzék a járatinformációkat. A repülőtér félnapos időközönként értékeli a helyzetet. A hóhelyzet ellenére induló repülőgépek utasai késésekkel számolhatnak a havazás és az erős szél miatt – hívták fel a figyelmet.

A Holland Királyi Meteorológiai Intézet (KNMI) úgynevezett sárga riasztást adott ki, ami várhatóan a hét második feléig marad érvényben az egész országra vonatkozóan. A meteorológiai intézet arra is figyelmeztetett, hogy a fagyos utak tovább növelhetik a balesetek kockázatát.

A hírportál közölte, a csúszós útviszonyok számos balesethez vezettek. A holland közlekedési vállalat közel hatmillió kilogramm csúszásmentesítő anyagot szórt az utakra a jegesedés elkerülésére.