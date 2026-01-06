„Grönland az Egyesült Államok része lesz”

Donald Trump amerikai elnök politikai tanácsadója, Stephen Miller megismételte, hogy Grönland „az Egyesült Államokhoz tartozik”, és ezt Washington „hivatalos álláspontjának” nevezte. A magas rangú tanácsadó, akit sokan Trump programjának fő megalkotójának tartanak, azt állította, hogy egyetlen ország sem akadályozhatja meg az Egyesült Államokat abban, hogy annektálja a dán területet.

Grönland, Dánia autonóm területe, Trump hivatalba lépése óta feszültség forrása Washington és Koppenhága között, miután Trump első hivatali ideje alatt felvetett javaslatát, hogy az Egyesült Államok nemzetbiztonsági okokból vegye át a sziget irányítását, újra előkerült. A feszültség a múlt héten fokozódott, amikor Miller felesége, Katie, aki maga is Trump korábbi munkatársa volt, közzétett egy Grönlandot ábrázoló térképet, amelyen az amerikai zászló volt látható, és a „hamarosan” feliratot írta hozzá.

A rejtélyes bejegyzés egybeesett az amerikai támadásra Venezuela ellen, majd Trump kijelentette, hogy Washingtonnak „feltétlenül szüksége van” Grönlandra.

Miller, akit véleményezésre kérték, megerősítette Washington ambícióit. „Az elnök hónapok óta egyértelműen kijelentette, hogy az Egyesült Államoknak Grönlandot be kell vonnia az általános biztonsági rendszerébe. Ez az amerikai kormány hivatalos álláspontja a jelenlegi adminisztráció kezdete óta” – nyilatkozta hétfőn a CNN-nek.

Arra a kérdésre, hogy fontolgatnak-e katonai akciót, Miller kitérő választ adott, de hangsúlyozta, hogy „senki sem fog katonailag harcolni az Egyesült Államokkal Grönland jövője miatt”. Kétségbe vonta Dánia területi igényét, azzal érvelve, hogy „nyilvánvalóan Grönlandnak az Egyesült Államok részének kell lennie”, ha Amerika, mint a NATO vezető hatalma, biztosítani akarja az Északi-sarkvidéket.

A dán és grönlandi hatóságok nyíltan elutasították Washington igényét a szigetre. Mette Frederiksen miniszterelnök felszólította az Egyesült Államokat, hogy hagyjon fel „történelmileg közeli szövetségesének” fenyegetésével, és figyelmeztetett, hogy Grönland átvétele gyakorlatilag a NATO végét jelentené, tájékoztat az Orosz Hírek.

„Úgy gondolom, hogy az amerikai elnököt komolyan kell venni, amikor azt mondja, hogy Grönlandot akarja” – nyilatkozta Frederiksen hétfőn a TV2-nek. „De ha az Egyesült Államok katonailag megtámadna egy másik NATO-országot, minden véget érne – beleértve magát a NATO-t is.”

Jens-Frederik Nielsen grönlandi miniszterelnök „sértőnek és elfogadhatatlannak” minősítette Trump retorikáját.

„Amikor az amerikai elnök azt mondja, hogy »szükségünk van Grönlandra«, és összekapcsol minket Venezuelával és a katonai beavatkozással, az nem csak helytelen, hanem tiszteletlen is” – írta hétfőn a Facebookon. „Országunk nem tárgya a szuperhatalmi retorikának… Nincs többé annexiós fantáziálás.”