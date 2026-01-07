2026. január 8., csütörtök

Előd

Külföld

Fenyegetés a bátorság ára?

Veszélyes üzenetet kapott Brandenburg tartomány miniszteri biztosa

MH/ MTI
 2026. január 7. szerda. 2:22
Halálos fenyegetést tartalmazó levelet kapott a németországi Brandenburg tartomány antiszemitizmus elleni küzdelemért felelős miniszteri biztosa, Andreas Büttner – jelentették kedden a helyi hatóságok.

Fenyegetés a bátorság ára?
Andreas Büttner miniszteri biztost életveszélyesen megfenyegették
Fotó: AFP/dpa Picture-Alliance/DPA/Hendrik Schmidt

A politikusnak küldött levelet – amelybe a személyes, sértő megjegyzések mellett azt is beleírta a feladó, hogy „megölünk titeket” – a tartományi parlamentnek címezték, és onnan továbbították a címzetthez – közölte a képviselőház vezetése. Hozzátették, hogy a levél az iszlamista palesztin szervezet, a Hamász piros színű, háromszög alakú jelvényét is tartalmazta.

Az antiszemitizmus elleni küzdelemért felelős biztost már korábban is érte zaklatás vagy fenyegetés: 2024-ben horogkereszteket karcoltak az autójára, vasárnap pedig tűz ütött ki egy fészerben a Berlintől mintegy 70 kilométerre északra Templinben található birtokán. Az időben értesített tűzoltók a tüzet eloltották, személyi sérülés nem történt. A rendőrségi közlemény szerint a fészerrel szomszédos ház bejárati ajtajára festve egy alkotmányellenes szimbólumot találtak, amely egy biztonsági forrásból származó információ szerint szintén a Hamász jelvénye volt.

A német állambiztonsági szolgálat és a rendőrség közölte, hogy a támadás hátterének és indítékának feltárására indított vizsgálat még folyamatban van.

