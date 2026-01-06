Felszólította az EU Izraelt

Az Európai Bizottság kedden felszólította Izraelt, hogy tegye lehetővé a nemzetközi civil szervezetek működését és az életmentő humanitárius segítségnyújtást a palesztin területeken.

A Kaja Kallas kül- és biztonságpolitikáért felelős európai uniós főképviselő, valamint Hadja Lahbib és Dubravka Suica uniós biztosok által jegyzett közös nyilatkozatban az áll, hogy a humanitárius helyzet a Gázai övezetben tovább romlik: a tél beköszöntével a palesztin lakosság biztonságos menedék nélkül van kitéve a heves esőzéseknek és az alacsony hőmérsékletnek, a gyermekek továbbra sem járnak iskolába, az egészségügyi intézmények pedig minimális személyzettel és felszereléssel működnek.

A nyilatkozatók felidézik, hogy decemberi találkozójukról kiadott „következtetéseikben” az uniós tagállamok vezetői üdvözölték az ENSZ Biztonsági Tanácsa vonatkozó határozatának elfogadását, amely az átfogó gázai béketerv részeként egy béketanács és egy ideiglenes nemzetközi stabilizációs erő létrehozását irányozza elő. A tagállami vezetők felszólították az érintett feleket a határozat teljes körű végrehajtására, és jelezték, hogy az EU hozzájárul annak megvalósításához.

A vezetők egyúttal hangsúlyozták a humanitárius segély gyors, biztonságos és akadálytalan bejuttatásának és folyamatos elosztásának szükségességét a Gázai övezetben, ezért felszólították Izrael kormányát, hogy jelen formájában ne vezesse be a civil szervezetek regisztrációjára vonatkozó jogszabályt.

A keddi nyilatkozat szerint a nemzetközi civil szervezetek nélkül nem biztosítható olyan mértékű humanitárius segítség, amely elengedhetetlen a további emberéletek elvesztésének megelőzéséhez. A dokumentumban emlékeztettek arra is, hogy a nemzetközi humanitárius jog értelmében a konfliktusban álló felek kötelesek engedélyezni és elősegíteni az elvi alapokon nyugvó humanitárius segély gyors és akadálytalan eljuttatását a rászoruló polgári lakossághoz.