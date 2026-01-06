Fejlemények Crans-Montanaban

Nem végeztek biztonsági és tűzvédelmi ellenőrzést 2019 óta azon a svájci szórakozóhelyen, ahol szilveszteréjjel tűz ütött ki, és negyven ember életét vesztette, 116-an pedig megsérültek – közölte kedden a Valais kantonbeli Crans-Montana város polgármestere.

A fájdalom mécsesei és virágai a luxus svájci síparadicsomban, Crans-Montanában lévő bár előtt, ahol az óév utolsó napján keletkezett tűzben legkevesebb 40 ember vesztette életét és több mint százan megsebesültek

Nicolas Féraud újságírók előtt beszélt arról, hogy mélységesen sajnálják, de a város vezetése nem értesült arról, hogy az egyébként évente kötelező tűzvédelmi ellenőrzéseket 2020 és 2025 között a bárban nem hajtották végre. Tavaly csak egy zajszintmérést végeztek a szórakozóhelyen, akkor azt állapították meg, hogy a zajvédelmi előírásokat betartották.

A polgármester elmondta: a Le Constellation nevű bárban alkalmazott mennyezeti hangszigetelő hab a beépítése idején elfogadott anyag volt, a 2019-ben és azt megelőzően végzett tűzvédelmi ellenőrzések során azt nem azonosították potenciális problémaként. Féraud szavai szerint a hangszigetelő habot külön nem vizsgálták, mert nem ítélték szükségesnek.

A bár méretéből adódóan a tűzjelző berendezés nem volt kötelező – tette hozzá.

A város vezetése közleményében tudatta, hogy a vizsgálat majd felderíti, a biztonsági ellenőrzések elmulasztása mennyiben járult hozzá a tragédiához, és „ha az igazságszolgáltatás úgy határoz, minden felelősséget vállalnak”.

Az ügyészség szerint a lángok villámgyors terjedését az okozhatta, hogy szikrákat szóró gyertyák miatt meggyulladt a szórakozóhely alagsori helyiségének mennyezete. A bárban tartózkodó fiatalokat a lángok csapdába ejtették.

A polgármester sajtótájékoztatóján bejelentette: mostantól a városban tilos lesz a szikrákat szóró gyertyák használata beltéren. Közölte azt is, hogy a leégett bár tulajdonosainak egy másik éttermétől megvonták a működési engedélyt.

Nicolas Féraud kérdésre válaszolva azt mondta: nem mond le tisztségéről, és többször elismételte: „egy vihar közepén nem szokás elhagyni a hajót”.

A svájci rendőrség hétfőn bejelentette, hogy azonosították a katasztrófa összes sérültjét és halálos áldozatát. A 14 és 39 év közötti halottak közt van 21 svájci, kilenc francia és hat olasz állampolgár. A sérültek többségének állapota súlyos, 83 embert továbbra is kórházban kezelnek, többeket külföldre szállítottak.

Svájcban pénteken nemzeti gyásznapot tartanak a crans-montanai tragédia miatt.