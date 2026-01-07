Elkerülhetetlen a kubai kommunista diktatúra gyors bukása

A következő latin-amerikai rendszerváltó ország minden bizonnyal Kuba lesz. A majdnem hetven éve tartó kommunista terror rövidesen véget érhet, mert a szigetország az amerikaiak által eltávolított Nicolás Maduro elnököt követően Venezuela már nem fog létfontosságú olajat szállítani Kubának. Ez egy gazdasági bukáshoz vezethet, amelyet a kubai társadalom összeomlása követhet. Ebben az esetben nincs szükség amerikai beavatkozásra sem.

Hétköznapok Havannában. Csak egy lökés kell, és összeomlik a kommunista rendszer

Most már bizonyos, hogy a baloldali venezuelai rendszer nem éli túl Nicolás Maduro elfogását és Amerikába való szállítását. A kérdés viszont úgy merül fel, hogy melyik latin-amerikai országban lesz a következő rendszerváltás és az Egyesült Államoknak milyen köze lesz ehhez. A válasz egyértelmű:

Kubában fog összeomlani a majdnem hét évtizede fennálló kommunista diktatúra.

A várható történések szoros összefüggésben vannak azzal, hogy az amerikaiak elfogták a venezuelai elnököt és várhatóan, többek között államilag szervezett drogcsempészésért, bíróság elé állítják az Egyesült Államokban. A venezuelai baloldali diktatúra ezzel véget is ért, annál is inkább, mert Washington felügyelete alá vonta a caracasi kormányzati tevékenységet és az olajkitermelést.

Ezzel el is érkeztünk a lényeghez, vagyis a nélkülözhetetlen energiahordozó jelentőségéhez és ahhoz is, hogy mi köze van Kubához. Kuba ugyanis főként a venezuelai olajtól függött, és az ország jelenleg súlyos áramkimaradásokkal és a diktatúra elleni egyre növekvő tüntetésekkel küzd.

A statisztikák azt mutatják, hogy a szigetországnak napi legalább százezer hordó olajra van szüksége.

Ezzel szemben tavaly Kuba átlagosan naponta kevesebb mint harmincezer hordó olajhoz jutott. Egy amerikai hordó olaj 160 liter. Most a Venezuelától – a világ legnagyobb olajtartalékával rendelkező országtól –, Kuba fő szállítójától származó olajellátás megszűnt.

A BBC utal rá, amikor az amerikai elnököt a térségben várható szélesebb körű katonai fellépésről kérdezték, Donald Trump azt mondta, Kuba ellen nem lesz szükség a venezuelaihoz hasonló műveletre, mert ott a rendszer magától megbukik.

Kuba korábban már a krónikus energiahiány miatt Mexikóhoz fordult segítségért. A közép-amerikai ország 2023-ban és 2024-ben, mint másodlagos ellátó, jelent meg a kubai olajimportban. Ez ugyan segített Kuba energiagondjain, de messze nem jelentett tartós megoldást. Mexikó ugyanis naponta csak húszezer hordó olajat tudott a szigetországnak szállítani. A tavaly a közép-amerikai ország olajszállításai kritikus szint alá süllyedtek, mert, Mexikó a saját üzemanyag-hiányára fókuszált. Tavaly decemberében viszont Mexikó összesen nyolcvanezer hordó olajat küldött Kubának.

Ezzel Havanna elkerülte elektromos hálózatának teljes összeomlását.

Ez létkérdés volt a kubai kommunista rezsim számára, mert a számítások szerint a tartós áramkimaradás éppen karácsonyra esett volna, ami egy katolikus országban biztosan kiszámíthatatlan következményekkel járó népharagot váltott volna ki.

Hosszabb távon Mexikónak nincs kapacitása, vagy költségvetése, hogy fenn tudja tartani Kuba energiaellátását. Így Kubának maradhat a globális piacon való olajvásárlás, de ez csak elméleti lehetőség, mert Havannának nincs annyi mobilizálható készpénze, hogy az elég legyen akár egy rövid távú megoldásra is.

Ami az esetleges orosz segítséget illeti, Kubának erről is le kell mondania. Moszkva az ukrajnai háború és a globális Nyugat által ellene bevezetett embargók miatt aligha lenne képes hathatós támogatást adni a szigetországnak. A kubai belföldi olajkitermelés részben kevés, részben pedig nehézolaj, amelyet a helyi finomítók nem tudnak feldolgozni.

Az elkerülhetetlen energetikai bukást valószínűleg a társadalmi összeomlás fogja követni.

Kubában már most sincs olyan termék, amiből ne lenne hiány, és a hatóságok változatlan brutalitással lépnek fel a rendszer kritikusaival szemben. A szigetországban mindez tovább növelte az elégedetlenséget, a 2021. júliusi kommunistaellenes tüntetések óta a polgári engedetlenségi mozgolódás nem került nyugvópontra. Több tüntetés is volt, a legutóbbi, amiről a külvilág tud, az novemberben történt.

Ha a konkrét számokat vesszük figyelembe, akkor nyugodtan kijelenthetjük, hogy Kuba kommunistáinak kevés az esélyük arra, hogy túléljék a lakosságot várhatóan sújtó gazdasági összeomlást.