Diplomáciai port kavar Franciaország?

Törvénytelennek nevezte a francia miniszterelnök kedden az Egyesült Államok venezuelai katonai akcióját, ugyanakkor bírálta Nicolás Maduro elmozdított venezuelai államfő kormányzását is.

„Ebben az ügyben minden törvénytelen; Nicolás Maduro (fogságba ejtett venezuelai államfő) rezsimje, a 2024-es (venezuelai) választás, és az amerikai katonai akció is, amely szembemegy az ENSZ Alapokmányával” – szögezte le Sébastien Lecornu a parlamentben.

Ellenzéki felszólalásra reagálva a tárcavezető elmondta, világos a véleménye az amerikai akcióval kapcsolatban, ám felhívta a figyelmet arra, hogy a Maduro-kormányzat kínzásokban és törvénytelen őrizetbe vételekben bűnös.

Lecornu egyúttal a demokratikus átmenet fontosságát hangoztatta, amelyet szerinte Edmundo González Urrutiának, a latin-amerikai országban 2024-ben tartott elnökválasztás ellenzéki jelöltjének kellene vezetnie, valamint felszólította a parlamentet, „álljanak ki a Franciaország által képviselt értékek mellett, amelyek egyúttal az ENSZ Alapokmányának értékei is”.

Emmanuel Macron francia elnök már a hét végén demokratikus átmenetet szorgalmazott Venezuelában, és szintén a Párizs által a választás győztesének tartott Urrutia nevét említette, mint olyan személyét, aki az átmenetet megvalósíthatja.