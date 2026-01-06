2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Diplomáciai port kavar Franciaország?

Madurót és az őt elmozdító amerikai katonai akciót is bírálta a francia miniszterelnök

MH/ MTI
 2026. január 6. kedd. 18:21
Megosztás

Törvénytelennek nevezte a francia miniszterelnök kedden az Egyesült Államok venezuelai katonai akcióját, ugyanakkor bírálta Nicolás Maduro elmozdított venezuelai államfő kormányzását is.

Diplomáciai port kavar Franciaország?
Törvénytelennek nevezte Sébastien Lecorn kedden az Egyesült Államok venezuelai katonai akcióját
Fotó: Bertrand GUAY / AFP

„Ebben az ügyben minden törvénytelen; Nicolás Maduro (fogságba ejtett venezuelai államfő) rezsimje, a 2024-es (venezuelai) választás, és az amerikai katonai akció is, amely szembemegy az ENSZ Alapokmányával” – szögezte le Sébastien Lecornu a parlamentben.

Ellenzéki felszólalásra reagálva a tárcavezető elmondta, világos a véleménye az amerikai akcióval kapcsolatban, ám felhívta a figyelmet arra, hogy a Maduro-kormányzat kínzásokban és törvénytelen őrizetbe vételekben bűnös.

Lecornu egyúttal a demokratikus átmenet fontosságát hangoztatta, amelyet szerinte Edmundo González Urrutiának, a latin-amerikai országban 2024-ben tartott elnökválasztás ellenzéki jelöltjének kellene vezetnie, valamint felszólította a parlamentet, „álljanak ki a Franciaország által képviselt értékek mellett, amelyek egyúttal az ENSZ Alapokmányának értékei is”.

Emmanuel Macron francia elnök már a hét végén demokratikus átmenetet szorgalmazott Venezuelában, és szintén a Párizs által a választás győztesének tartott Urrutia nevét említette, mint olyan személyét, aki az átmenetet megvalósíthatja.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink