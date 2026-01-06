Külföld
Diplomáciai port kavar Franciaország?
Madurót és az őt elmozdító amerikai katonai akciót is bírálta a francia miniszterelnök
„Ebben az ügyben minden törvénytelen; Nicolás Maduro (fogságba ejtett venezuelai államfő) rezsimje, a 2024-es (venezuelai) választás, és az amerikai katonai akció is, amely szembemegy az ENSZ Alapokmányával” – szögezte le Sébastien Lecornu a parlamentben.
Ellenzéki felszólalásra reagálva a tárcavezető elmondta, világos a véleménye az amerikai akcióval kapcsolatban, ám felhívta a figyelmet arra, hogy a Maduro-kormányzat kínzásokban és törvénytelen őrizetbe vételekben bűnös.
Lecornu egyúttal a demokratikus átmenet fontosságát hangoztatta, amelyet szerinte Edmundo González Urrutiának, a latin-amerikai országban 2024-ben tartott elnökválasztás ellenzéki jelöltjének kellene vezetnie, valamint felszólította a parlamentet, „álljanak ki a Franciaország által képviselt értékek mellett, amelyek egyúttal az ENSZ Alapokmányának értékei is”.
Emmanuel Macron francia elnök már a hét végén demokratikus átmenetet szorgalmazott Venezuelában, és szintén a Párizs által a választás győztesének tartott Urrutia nevét említette, mint olyan személyét, aki az átmenetet megvalósíthatja.