Beszólt a polgármester a hókotróknak

Nem igazán volt elégedett Kolozsvár polgármestere azzal, amit a városban látott...

Nem teketóriázott Kolozsvár polgármestere, az év első munkanapját megelőzően, vasárnap este szigorúan kiment a kincses város hófödte utcáira és fölmérte a helyzetet - s amit látott, azzal viszont nem volt megelégedve - írja a Főtér. Mint olvasható, Boc nagyon kemény üzenetet küldött a hóeltakarító cégeknek, miután személyesen is láthatta, hogy a település számos tömegközlekedési megállóját nem takarították ki.

Tisztelt hóeltakarító vállalatok! Minden tisztítatlan megálló után bírságot kapnak. Ezt nem ingyen csinálják, hanem a kolozsváriak pénzéből. Ha már fizetnek önöknek, akkor minőségi szolgáltatást várunk el - ám ha nem nyújtják a szolgáltatásokat, akkor bírságot fizetnek - írta a városatya.

Egyben hozzátette, a tisztítatlan állomások nemcsak kényelmetlenek, hanem a közbiztonságot is veszélyeztetik.