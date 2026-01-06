Az orosz külügyminisztérium „rendellenes helyzetről” számolt be

Moszkva aggódva figyeli az orosz Mariner olajszállító tartályhajó körüli „rendellenes helyzetet”, amelyben az amerikai és a NATO hadserege is érintett – közölte az orosz külügyminisztérium ma, január 6-án.

„Valóban aggodalommal figyeljük az orosz Mariner olajszállító tartályhajó körül kialakult rendellenes helyzetet. Hajónk jelenleg az Észak-Atlanti-óceán nemzetközi vizein hajózik az Orosz Föderáció zászlaja alatt, a nemzetközi tengerjog teljes betartásával. Eközben, számunkra ismeretlen okokból, az orosz hajó fokozott figyelmet kap az Egyesült Államok és a NATO hadseregétől, ami egyértelműen aránytalan a békés státuszához képest. Az amerikai parti őrség egyik hajója már napok óta követi a Marinert, annak ellenére, hogy hajónk körülbelül 4000 kilométerre van az Egyesült Államok partjaitól” – áll a közleményben.

Az orosz külügyminisztérium megjegyezte, hogy elvárja, hogy „a nyílt tengeri hajózás szabadsága mellett elkötelezett nyugati országok magukkal kezdjék majd ennek az elvnek a megvalósítását”.

Az Egyesült Államok blokádot vezetett be Venezuela ellen, és kijelentette, hogy nem engedi át az olajszállító tartályhajókat. Korábban arról számoltak be, hogy a Mariner tartályhajót a közelmúltig Bella 1 néven ismerték. Televíziós források szerint az amerikai hatóságok a hajó lefoglalását tárgyalják. A hajót egy „árnyékflotta” részének tekintik, és azzal vádolják, hogy venezuelai olajat szállított, írja az eadaily.com.