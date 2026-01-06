Az Egyesült Államok nem áll háborúban Venezuelával – nyilatkozta Donald Trump elnök az NBC Newsnak adott interjúban.

„Nem, nem állunk” – mondta Trump. „Háborúban állunk a kábítószert árulókkal. Háborúban állunk azokkal, akik az országunkba ürítik ki a börtöneiket, kábítószerfüggőiket és elmegyógyintézeteiket” – jegyezte meg.

A Fehér Ház úgy véli, hogy az elkövetkező harminc napban nem lesznek új választások Venezuelában, hangsúlyozta Trump.

„Először rendbe kell hoznunk az országot. Nem lehet választásokat tartani. Az embereknek esélyük sincs szavazni” – mondta az amerikai vezető, amikor a venezuelai választások lehetőségéről kérdezték egy hónap alatt. „Nem, ez időbe fog telni. Meg kell gyógyítanunk az országot„ – tette hozzá.

Trump megnevezte azt a csoportot is, amely az Egyesült Államok részéről a venezuelai ügyekkel fog foglalkozni, köztük Marco Rubio külügyminisztert, Pete Hegseth hadügyminisztert, Stephen Miller fehér házi helyettes személyzeti főnököt és J.D. Vance alelnököt. „Mindannyian rendelkeznek szakértelemmel, különböző szakértelemmel” – mondta, idézi az Orosz Hírek.