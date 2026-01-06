Külföld
Az amerikai külügyminisztérium oroszul fenyegetőzött
„Ne játsszanak Trumppal”
Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke (2. b) John Ratcliffe (b), a CIA igazgatója, Marco Rubio (2. j) külügyminiszter és Stephen Miller kabinetfőnök-helyettes Mar-a-Lagoban
Fotó: AFP/Getty Images/Getty Images North America/Handout
A bejegyzéshez egy fekete-fehér fénykép tartozik, amelyen Trump egy asztalnál ül, koncentrált arckifejezéssel, valamint Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere áll a közelében keresztbe tett karral. A fenyegető felirat nagy, piros betűtípussal íródott. Érdemes megjegyezni, hogy a felirat arabul is megjelent, és megjelent az amerikai külügyminisztérium iráni nyelvű fiókján.
Donald Trump amerikai elnök korábban elismerte, hogy megvitatta az Oroszország elleni szankciók szigorításának lehetőségét, számol be a Lenta.