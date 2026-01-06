Általános mozgósítást és hadiállapotot hirdettek Venezuelában

2026. január 8., csütörtök

Külföld

A rendelet fokozott járőrözést és biztonságot is szorgalmaz

 2026. január 6. kedd. 16:09
Venezuela általános mozgósítást hirdetett, és fokozott készültségbe helyezte fegyveres erőit a külföldi agresszió elhárítása érdekében. Erről a Wall Street Journal számolt be a jogi aktusok portálján közzétett rendeletre hivatkozva.

A venezuelai Nemzeti Gárda őrzi Caracasban a Fuerte Tiuna, Venezuela legnagyobb katonai komplexumának bejáratát
Fotó: AFP/Federico Parra

Azt is megjegyzik, hogy az országban „katonai rezsimet” vezettek be az olajiparban és számos más kulcsfontosságú iparágban dolgozók számára.

„Elrendelték a nemzeti fegyveres erők azonnali mozgósítását az egész országban, és a meglévő nemzeti hatalom felhasználását a külföldi agresszió elhárítására... Az állami infrastruktúra, az olajipar és más kulcsfontosságú állami tulajdonú vállalatok militarizálását. Az ilyen vállalatok személyzetét ideiglenesen hadiállapot alá helyezik” – áll a dokumentumban.

A rendelet fokozott járőrözést és biztonságot is szorgalmaz az ország szárazföldi, légi és tengeri határain, olvasható az eadaily.com oldalán.

