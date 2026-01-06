Külföld
Általános mozgósítást és hadiállapotot hirdettek Venezuelában
A rendelet fokozott járőrözést és biztonságot is szorgalmaz
Azt is megjegyzik, hogy az országban „katonai rezsimet” vezettek be az olajiparban és számos más kulcsfontosságú iparágban dolgozók számára.
„Elrendelték a nemzeti fegyveres erők azonnali mozgósítását az egész országban, és a meglévő nemzeti hatalom felhasználását a külföldi agresszió elhárítására... Az állami infrastruktúra, az olajipar és más kulcsfontosságú állami tulajdonú vállalatok militarizálását. Az ilyen vállalatok személyzetét ideiglenesen hadiállapot alá helyezik” – áll a dokumentumban.
A rendelet fokozott járőrözést és biztonságot is szorgalmaz az ország szárazföldi, légi és tengeri határain, olvasható az eadaily.com oldalán.