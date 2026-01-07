Külföld
Aláírták a katonák Ukrajnába telepítéséről szóló szándéknyilatkozatot + Videó
Zelenszkij, Macron és Starmer is ellátta kézjegyével a dokumentumot
A „hajlandóak koalíciójának” vezetői elfogadták a biztonsági garanciákról szóló párizsi nyilatkozatot Ukrajna számára, azonban a nyilatkozat nem tartalmazza az egyes országok konkrét kötelezettségvállalásait
Fotó: Ludovic MARIN / POOL / AFP
„Elfogadtuk a párizsi nyilatkozatot, amely az európai és amerikai oldalon egyaránt megerősíti az Ukrajna biztonsági garanciáinak biztosítására irányuló szándékot” – idézte az Orosz Hírek Tusk sajtótájékoztatón elhangzott szavait. A lengyel miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a konkrét garanciákról szóló megállapodások minden ország esetében még „tervezet” stádiumban vannak.
Objektum doboz
Tusk azt is kijelentette, hogy a közös álláspont, amely tisztázza az Egyesült Államok részvételét Ukrajna biztonsági garanciáiban, január végéig elkészül.