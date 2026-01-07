Aláírták a katonák Ukrajnába telepítéséről szóló szándéknyilatkozatot + Videó

A „hajlandóak koalíciójának” vezetői elfogadták a biztonsági garanciákról szóló párizsi nyilatkozatot Ukrajna számára, azonban a nyilatkozat nem tartalmazza az egyes országok konkrét kötelezettségvállalásait. Erről Donald Tusk lengyel miniszterelnök tájékoztatta az újságírókat az európai vezetők párizsi találkozója után.

„Elfogadtuk a párizsi nyilatkozatot, amely az európai és amerikai oldalon egyaránt megerősíti az Ukrajna biztonsági garanciáinak biztosítására irányuló szándékot” – idézte az Orosz Hírek Tusk sajtótájékoztatón elhangzott szavait. A lengyel miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a konkrét garanciákról szóló megállapodások minden ország esetében még „tervezet” stádiumban vannak.

Tusk azt is kijelentette, hogy a közös álláspont, amely tisztázza az Egyesült Államok részvételét Ukrajna biztonsági garanciáiban, január végéig elkészül.