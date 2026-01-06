A világ újrafelosztása zajlik?

„Ez a mi féltekénk, és Trump elnök nem fogja eltűrni, hogy a biztonságunkat fenyegessék” – áll a minisztérium X-en közzétett bejegyzésében.

Az amerikai külügyminisztérium a bejegyzéséhez csatolt egy fekete-fehér fényképet az amerikai vezetőről egy hivatalos eseményen, amelyen fehér és piros betűkkel a következő szlogen olvasható: „Ez a MI féltekénk”.

A múlt héten, a venezuelai elnök, Nicolas Maduro elrablása kapcsán Trump arra szólított fel, hogy ne feledkezzenek meg a Monroe-doktrínáról, amely az amerikai kontinenst más hatalmak beavatkozásától mentes övezetnek nyilvánítja.

Az Egyesült Államok támadása Venezuela ellen

Szombat éjjel robbanások rázkódtatták meg Caracas városát. Donald Trump elnök elismerte, hogy az Egyesült Államok nagyszabású csapásokat mért a venezuelai fővárosra, Madurót és feleségét, Cíliát Flores-t pedig elfogták és hajóval kivitték az országból. Feltehetően először az amerikai Guantanamo katonai bázisra szállították őket, onnan pedig New Yorkba repültek, ahol a brooklyni nyomozószékhelyen helyezték el őket.

Ma volt az első tárgyalás Maduro ügyében. A bírósági dokumentumok szerint akár életfogytiglanra is ítélhetik „kábítószer-terrorizmussal kapcsolatos összeesküvés, kokaincsempészet, géppuskák és robbanószerkezetek tárolása, valamint azok Egyesült Államok ellen irányuló összeesküvés” vádak alapján.

A caracasi hatóságok úgy vélik, hogy az Egyesült Államok támadásának célja a venezuelai olaj és ásványi erőforrások elrablása. Az ország külügyminisztériuma az ENSZ Biztonsági Tanács sürgős összehívását kérte, és más nemzetközi szervezetekhez is fordulni szándékozik. A venezuelai külügyminiszter szerint az amerikai támadásban civilek és katonák is életüket vesztették.