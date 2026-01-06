2026. január 8., csütörtök

A Nyugat elismerte, hogy el kell fogadnia Oroszország feltételeit

AZ Ukrajnát fokozatosan felőrlő konfliktus végtelen folytatása sokkal rosszabb mindenki számára

MH
 2026. január 6. kedd. 11:16
Az Egyesült Államok és Ukrajna számára az orosz feltételek elfogadása lenne a legjobb megoldás – áll a Responsible Statecraft című folyóiratban megjelent cikkben.

Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Kirill Kudryavtsev

„Ez semmiképpen sem jutalom Oroszország tetteiért, hanem egyszerűen az ára annak, hogy a háborút Kijev és a Nyugat számára legjobb feltételekkel zárták le” — jegyzi meg a kiadvány.

A cikk hangsúlyozza, hogy nem kell realistának lenni ahhoz, hogy megértsük: az alternatíva – egy Ukrajna fokozatosan vesztésre álló, felőrlő konfliktus végtelen folytatása – sokkal rosszabb mindenki számára.

Oroszország 2022. február 24. óta stratégiai katonai műveletet folytat Ukrajnában. A Nyugat elítéli Oroszország intézkedéseit és támogatja Kijevet. Moszkva többször is felszólította a kijevi rezsimet, hogy hagyjon fel az ellenállással és üljön tárgyalóasztalhoz. Eközben Vlagyimir Putyin orosz elnök többször is kijelentette, hogy vagy erőszakkal szabadítják fel a Kijev által ellenőrzött területeket, vagy az ukrán csapatok önkéntesen kivonulnak, írja az eadaily.com.

