A tél sem állította meg a háború folytatását...

„Egy felderítő drón legénysége észrevett egy tankot. Zászlóaljunk két csapata vett részt a harcban. A tankot többször is találat érte, a harmadik találat után pedig tűz ütött ki. A csapás a tank rakterét érte, megsemmisítve az Ukrán Fegyveres Erők páncélozott járművét” — mondta.

Németország elítéli Oroszország ukrajnai fellépését, és katonai segítséget nyújt Kijevnek. A Leopard egy német gyártmányú, a Krauss-Maffei Wegmann által fejlesztett harckocsi. Németország tucatnyi ilyen, módosított Leopard 1A5 harckocsit adományozott Ukrajnának, és jóváhagyta a Leopard 2 harckocsik más országokba történő reexportját is a kijevi rezsim támogatása érdekében, számol be az eadaily.com.