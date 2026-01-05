Új világrend alakult ki

Új világrend valóságába csöppentünk – jelentette ki vasárnap Alexander Van der Bellen osztrák államfő a Bluesky közösségi portálon a globális fejleményeket kommentálva.

Alexander Van der Bellen hangsúlyozta, hogy Európának egységesnek, erősnek és öntudatosnak kell lennie

„Új világrend valóságába csöppentünk, ahol egyre inkább az erősebb joga érvényesül. Csak közösen, erős Európaként tudjuk megállni a helyünket” – húzta alá Alexander Van der Bellen.

„Nekünk, vagyis Ausztriának és az Európai Uniónak, mindent meg kell tennünk, hogy megköveteljük a nemzetközi jogon és az ENSZ Alapokmányán nyugvó nemzetközi kapcsolatokat” – hangsúlyozta az osztrák államfő.

„Világos az is, hogy ebben az új világrendben csak közösen, erős, egységes és cselekvőképes Európai Unióként tudunk helytállni” – tette hozzá újévi beszédére visszautalva, amelyben a megváltozott globális viszonyok között egy európai patriotizmus kialakítására szólított fel.