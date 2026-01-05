2026. január 8., csütörtök

Előd

Új világrend alakult ki

Nyilatkozott az osztrák államfő

MH/MTI
 2026. január 5. hétfő. 21:22
Új világrend valóságába csöppentünk – jelentette ki vasárnap Alexander Van der Bellen osztrák államfő a Bluesky közösségi portálon a globális fejleményeket kommentálva.

Új világrend alakult ki
Alexander Van der Bellen hangsúlyozta, hogy Európának egységesnek, erősnek és öntudatosnak kell lennie
Fotó: AFP/Joe Klamar

„Új világrend valóságába csöppentünk, ahol egyre inkább az erősebb joga érvényesül. Csak közösen, erős Európaként tudjuk megállni a helyünket” – húzta alá Alexander Van der Bellen.

„Nekünk, vagyis Ausztriának és az Európai Uniónak, mindent meg kell tennünk, hogy megköveteljük a nemzetközi jogon és az ENSZ Alapokmányán nyugvó nemzetközi kapcsolatokat” – hangsúlyozta az osztrák államfő.

„Világos az is, hogy ebben az új világrendben csak közösen, erős, egységes és cselekvőképes Európai Unióként tudunk helytállni” – tette hozzá újévi beszédére visszautalva, amelyben a megváltozott globális viszonyok között egy európai patriotizmus kialakítására szólított fel.

