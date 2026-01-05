Külföld
Új világrend alakult ki
Nyilatkozott az osztrák államfő
„Új világrend valóságába csöppentünk, ahol egyre inkább az erősebb joga érvényesül. Csak közösen, erős Európaként tudjuk megállni a helyünket” – húzta alá Alexander Van der Bellen.
„Nekünk, vagyis Ausztriának és az Európai Uniónak, mindent meg kell tennünk, hogy megköveteljük a nemzetközi jogon és az ENSZ Alapokmányán nyugvó nemzetközi kapcsolatokat” – hangsúlyozta az osztrák államfő.
„Világos az is, hogy ebben az új világrendben csak közösen, erős, egységes és cselekvőképes Európai Unióként tudunk helytállni” – tette hozzá újévi beszédére visszautalva, amelyben a megváltozott globális viszonyok között egy európai patriotizmus kialakítására szólított fel.