Trump mellett áll a közvélemény

Ez a hajó sem visz több drogot...

Az elmúlt 24 órában az amerikaiak támogatták Trump venezuelai lépéseit - mondta Frank Luntz amerikai politikai tanácsadó és kommentátor a BBC-nek. Mint olvasható, a szakember szerint „a lakosság nem szereti, nem fogadja el és nem is tolerálja a kábítószerek országba juttatását”.

„Ez több, mint pusztán a kábítószer-kereskedelem és szállítás, hiszen Kuba, Kína, Oroszország és még Irán szerepének kérdése is” - hangoztatta a BBC Breakfastnek. Ugyanakkor azt is mondta, a lakosság nem kedvelne egy olyan akciót, melyben az amerikai erők partra szállnának Venezuelában.

Azaz ha Trump efféle hangulatot szeretne, akkor arra még várnia kell - tette hozzá.