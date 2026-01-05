2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Trump mellett áll a közvélemény

MH
 2026. január 5. hétfő. 9:43
Megosztás

A többségnek tetszik, hogy Donald Trump odavert a kábítókereskedelemnek.

Trump mellett áll a közvélemény
Ez a hajó sem visz több drogot...
Fotó: AFP/US Southern Command/Handout

Az elmúlt 24 órában az amerikaiak támogatták Trump venezuelai lépéseit - mondta Frank Luntz amerikai politikai tanácsadó és kommentátor a BBC-nek. Mint olvasható, a szakember szerint „a lakosság nem szereti, nem fogadja el és nem is tolerálja a kábítószerek országba juttatását”.

„Ez több, mint pusztán a kábítószer-kereskedelem és szállítás, hiszen Kuba, Kína, Oroszország és még Irán szerepének kérdése is” - hangoztatta a BBC Breakfastnek. Ugyanakkor azt is mondta, a lakosság nem kedvelne egy olyan akciót, melyben az amerikai erők partra szállnának Venezuelában.

Azaz ha Trump efféle hangulatot szeretne, akkor arra még várnia kell - tette hozzá.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink