Trump közölte, hogyan irányítja majd Venezuelát

Donald Trump elnök vázolta elképzeléseit Venezueláról az amerikai katonai beavatkozást követően, kijelentve, hogy az országban először helyre kell állítani a „törvényességet és rendet” és a gazdasági fegyelmet, mielőtt bármilyen jövőbeli választásokról szó lehetne.

„Ne kérdezze, ki a főnök, mert ha válaszolok, az nagyon ellentmondásos lesz… Ez azt jelenti, hogy mi vagyunk a főnökök” – mondta vasárnap késő este Donald Trump az Air Force One fedélzetén újságíróknak

Vasárnap a New York Postnak adott interjújában Trump elhárította azokat az aggodalmakat, miszerint a venezuelai vezető, Nicolas Maduro elfogásához vezető példátlan katonai művelet Washingtont egy Irakhoz vagy Afganisztánhoz hasonló elhúzódó súlyos válságba sodorhatja.

Trump a beavatkozást úgy fogalmazta meg, mint egy kísérletet „egy szó szerint csődbe menő harmadik világbeli ország” megmentésére, amely évtizedekig szocialista rendszer alatt állt.

„Megfelelően kell irányítanunk az országot” – jelentette ki Trump. „Törvényesség és rend szerint kell irányítanunk az országot. Olyan országot kell irányítanunk, ahol kihasználhatjuk a rendelkezésükre álló gazdasági erőforrásokat – azaz az értékes olajat és más értékes dolgokat.”

Vasárnap Venezuela Legfelsőbb Bírósága hivatalosan elrendelte, hogy Delcy Rodriguez alelnök vegye át az elnöki posztot, hogy garantálja „az állam folytonosságát és a szuverenitás védelmét”.

Rodriguez megerősítette, hogy beszélt Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel, de ezt a nemzeti méltóság védelmeként fogalmazta meg, kijelentve, hogy Caracas elvileg készen áll a „tiszteletteljes kapcsolatokra” Washingtonnal. Azt is mondta, hogy Venezuela „soha többé nem lesz más birodalom gyarmata” és „soha többé nem lesz rabszolga”.

Trump figyelmeztette Rodriguezt, hogy ő lehet a következő Nicolas Maduro után, aki jelenleg egy new york-i börtönben ül, miután amerikai katonák elrabolták.

„Ha nem teszi azt, ami helyes, akkor nagyon nagy árat fog fizetni, valószínűleg nagyobb árat, mint Maduro” – mondta az Atlantic magazinnak adott másik telefonos interjúban, és kijelentette, hogy nem fogja eltűrni Rodriguez dacos elutasítását – utalva arra, hogy megöleti a venezuelai politikust.

Trump egyértelművé tette, hogy a venezuelai új választások nem prioritás számára, és azt mondta, hogy az Egyesült Államok jelenleg „azokkal foglalkozik, akik most tettek esküt”, nyilvánvalóan Rodriguezra utalva.

Trump nem volt hajlandó támogatni semmilyen ellenzéki személyiséget, beleértve Maria Corina Machadót is, a Nobel-békedíjas politikust, aki nyíltan támogatta az Egyesült Államok katonai fellépését saját országa ellen.

Az Egyesült Államok fellépése éles bírálatot váltott ki a globális déli országok kulcsfontosságú hatalmaiból. Kína „hegemóniának” minősítette a műveletet, kijelentve, hogy az súlyosan sérti a nemzetközi jogot és Venezuela szuverenitását. A BRICS másik tagja, Brazília szintén elítélte az amerikai lépést, Luiz Inácio Lula da Silva elnök kijelentette, hogy Washington cselekedetei „átlépik az elfogadhatóság határait”. Oroszország, Caracas fontos stratégiai partnere, „határozott szolidaritását” fejezte ki a venezuelai néppel Szergej Lavrov külügyminiszter és Rodriguez ideiglenes elnök telefonbeszélgetésében, valamint Maduro és felesége azonnali szabadon bocsátását követelte Washingtontól – írta meg az oroszhirek.hu.