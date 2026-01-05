Támadás érte J. D. Vance otthonát

Megtámadták J. D. Vance amerikai alelnök otthonát szülőállamában, Ohióban, aminek következtében több ablak is megrongálódott.

„A helyi média által közzétett fotókon a ház ablakainak megrongálódása láthat. A titkosszolgálat szóvivője kijelentette, hogy a gyanúsítottat, egy azonosítatlan felnőtt férfit, letartóztatták anyagi kár okozása miatt, beleértve egy Vance-hez köthető magánház homlokzatán lévő ablakok betörését” – jelentette a cnn.

„Az amerikai titkosszolgálat együttműködik a Cincinnati Rendőrkapitánysággal és az Egyesült Államok Ügyészségével a vádemelési döntések felülvizsgálata során” – mondta Anthony Guglielmi szóvivő.

A hatóságok vizsgálják, hogy egy személy Vance-t vagy a családját vette-e célba – mondta egy szövetségi bűnüldözési tisztviselő a CNN-nek. Nem hiszik, hogy a személy belépett volna az alelnök otthonába.

Vance és családja nem voltak otthon az incidens idején.